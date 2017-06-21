Девелопер Etalon Group выкупит свои бумаги с Лондонской биржи

Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Etalon Group набивает себе цену

Основатель Etalon Group Вячеслав Заренков одной из причин низкой стоимости акций компании называл низкую ликвидность Андрей Гордеев / Ведомости

О запуске программы по обратному выкупу глобальных депозитарных расписок на акции (1 GDR – 1 акция) с Лондонской биржи Etalon Group сообщила во вторник, 20 июня. Программа уже утверждена советом директоров. Etalon Group считает, что сейчас ее бумаги недооценены относительно их справедливой стоимости, пояснил представитель компании. Какова справедливая стоимость девелопера, он не уточнил.