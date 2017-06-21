Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Etalon Group набивает себе цену

Девелопер Etalon Group выкупит свои бумаги с Лондонской биржи

Компания считает, что она недооценена рынком

О запуске программы по обратному выкупу глобальных депозитарных расписок на акции (1 GDR – 1 акция) с Лондонской биржи Etalon Group сообщила во вторник, 20 июня. Программа уже утверждена советом директоров. Etalon Group считает, что сейчас ее бумаги недооценены относительно их справедливой стоимости, пояснил представитель компании. Какова справедливая стоимость девелопера, он не уточнил.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике