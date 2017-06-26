Долгострой «Силы природы» остается без финансирования

ООО «РР-Сити», с которым администрация Ленинградской области ранее достигла договоренности о выкупе проекта «Силы природы» у застройщика О2 Development и завершении домов, в понедельник уведомила об отказе от сделки и выходе из проекта Е. Егоров / Ведомости

ООО «РР-Сити», с которым администрация Ленинградской области ранее достигла договоренности о выкупе проекта «Силы природы» у застройщика О2 Development и завершении домов, в понедельник уведомила об отказе от сделки и выходе из проекта, сообщила вчера администрации.

Ранее ввод в эксплуатацию четырех корпусов ЖК «Силы природы» в Мурине планировался до июля 2019 г. Однако договориться с банками о финансировании проекта на 800 млн руб. не удалось. «Собственных оборотных средств, чтобы реализовать проект, нам не хватает. Кроме того, сложилась трудная ситуация с дольщиками, которые нагнетают обстановку вокруг проекта, поэтому мы решили приостановить его реализацию», - сообщил представитель «РР-Сити». По его оценке, в общей сложности на достройку объекта требуется более 2 млрд руб.

Совместно с «РР-Сити» были решены вопросы развития прилегающего участка, сделан полный аудит объекта, создана схема подключения домов к сетям, перечисляет заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин. «Жаль, что теперь нам придется начать все с самого начала», - цитирует его пресс-служба.

Изначально финансировать проект собирался собственник участка - Балтинвестбанк, однако в июне он отказался от своих планов. «Выставил завышенные требования по залогам», - объяснял на прошлой неделе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Администрация Ленобласти провела переговоры с тремя коммерческими банками о выделении кредита на завершение проблемного ЖК. По данным источника, близкого к переговорам, в них участвовали банк «Россия», Сбербанк и банк «Санкт-Петербург». «Банки не согласились тратить деньги на проект из-за высоких репутационных рисков. Последний отказ мы получили в субботу», — сообщил Москвин. Тогда же пайщики ЖК «Силы природы» провели протестную акцию с перекрытием Токсовского шоссе.

«Этот объект остается единственным, по которому теперь нет понимания, что с ним делать. Попытаемся найти нового инвестора», - сообщил представитель администрации Ленинградской области.

Строительство жилого комплекса «Силы природы» с 2013 г. вели ЖСК «Муринское-1» (I этап, корпусы 1 и 2) и ООО «Романтика» (II этап, корпусы 3 и 4) на земельных участках, принадлежащих кооперативу и обществу на праве собственности. Строительство остановилось из-за отсутствия финансирования. По данным администрации, заключено 2666 договоров паевого взноса и 185 договоров участия в долевом строительстве. Застройщик в начале года сообщал, что в «Силах природы» 3500 квартир и около 2600 дольщиков. 4 мая 2017 г. было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководства застройщиков ЖСК «Муринское-1», ООО «Романтика» и ООО «О2 Девелопмент» по фактам хищения денежных средств граждан – участников строительства комплекса (ч. 4 ст. 159 УК - мошенничество в крупном размере, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет).