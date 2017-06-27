Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Инвестор оставил «Силы природы»
Инвестор оставил «Силы природы»
Обещавший закончить стройку жилого комплекса «РР-сити» выходит из проекта
- Светлана Зайцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
Прежний застройщик не может выполнить свои обязательства
Евгений Егоров / Ведомости
ООО «РР-сити», с которым администрация Ленинградской области в начале года достигла договоренности о выкупе проекта «Силы природы» у застройщика О2 Development и завершении домов, в понедельник уведомило об отказе от сделки и выходе из проекта, сообщила вчера администрация.
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