Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Инвестор оставил «Силы природы»

Инвестор оставил «Силы природы»

Обещавший закончить стройку жилого комплекса «РР-сити» выходит из проекта

ООО «РР-сити», с которым администрация Ленинградской области в начале года достигла договоренности о выкупе проекта «Силы природы» у застройщика О2 Development и завершении домов, в понедельник уведомило об отказе от сделки и выходе из проекта, сообщила вчера администрация.

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