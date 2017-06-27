Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Инвестор оставил «Силы природы»

Прежний застройщик не может выполнить свои обязательства Евгений Егоров / Ведомости

ООО «РР-сити», с которым администрация Ленинградской области в начале года достигла договоренности о выкупе проекта «Силы природы» у застройщика О2 Development и завершении домов, в понедельник уведомило об отказе от сделки и выходе из проекта, сообщила вчера администрация.