ГК «Основа», созданная выходцами из «Мортона», может купить гостиницы ВТБ

«Град-индустрия» также подала заявку на гостиницу «Турист», однако на нее есть еще один претендент Гостиницы «Турист»

Инвесторы пока заинтересовались лишь двумя из шести гостиниц, которые выставила на продажу группа ВТБ. Так, на отель «Останкино» подана лишь одна заявка от фирмы ООО «Град-индустрия», следует из протокола, размещенного на сайте Единой электронной торговой площадки. Конечным бенефициаром «Град-индустрии», согласно ЕГРЮЛ, является член совета директоров группы «Основа» Егор Храмов. Цена предложения в протоколе не указана, но группа ВТБ планировала выручить от продажи «Останкино» 1,97 млрд руб.

«Град-индустрия» также подала заявку на гостиницу «Турист», однако на нее есть еще один претендент - АО «Гостиница «Золотой колос». Владельцем последней, согласно ЕГРЮЛ, значится структура самой группы ВТБ — ГАО «Москва». За нее группа ВТБ планировала выручить 1,8 млрд руб.

«Основа» создана осенью 2016 г. выходцами из группы «Мортон» Александром Ручьевым, Олегом Колченко и Храмовым. До этого Ручьев продал «Мортон» акционеру ГК ПИК Сергею Гордееву (вскоре компания вошла в ПИК). Ручьев подтвердил «Ведомостям», что компания подала заявки на участие в торгах. По его словам, в случае победы их планируется внести в ПИФы под управлением Credo Capital (создана «Основой» для инвестиций в коммерческую недвижимость. - «Ведомости»), а паи фондов предложить частным и институциональным инвесторам.

Конструкции обеих гостиниц позволяет легко перестроить их в жилые комплексы, говорит владелец управляющей компании Ivashkevish Hospitality Станислав Ивашкевич. Тем более что у инвестора, подавшего заявки на приобретение объектов, большой опыт именно в жилой недвижимости.

Группа ВТБ выставила на продажу шесть гостиниц, за которые она планировала получить 7,4 млрд руб. Кроме «Останкино» и «Туриста» это «Саяны», «Восход», «Алтай» и «Кузьминки». На три последние, как следует из протоколов рассмотрения заявок, претендентов не нашлось. Протокол по гостинице «Саяны» пока не опубликован. Получить комментарий группы ВТБ на данный момент не удалось.