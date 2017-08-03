ГК «Основа», созданная выходцами из «Мортона», может купить гостиницы ВТБ
- Антон Филатов
- / Ведомости
Инвесторы пока заинтересовались лишь двумя из шести гостиниц, которые выставила на продажу группа ВТБ. Так, на отель «Останкино» подана лишь одна заявка от фирмы ООО «Град-индустрия», следует из протокола, размещенного на сайте Единой электронной торговой площадки. Конечным бенефициаром «Град-индустрии», согласно ЕГРЮЛ, является член совета директоров группы «Основа» Егор Храмов. Цена предложения в протоколе не указана, но группа ВТБ планировала выручить от продажи «Останкино» 1,97 млрд руб.
«Град-индустрия» также подала заявку на гостиницу «Турист», однако на нее есть еще один претендент - АО «Гостиница «Золотой колос». Владельцем последней, согласно ЕГРЮЛ, значится структура самой группы ВТБ — ГАО «Москва». За нее группа ВТБ планировала выручить 1,8 млрд руб.
«Основа» создана осенью 2016 г. выходцами из группы «Мортон» Александром Ручьевым, Олегом Колченко и Храмовым. До этого Ручьев продал «Мортон» акционеру ГК ПИК Сергею Гордееву (вскоре компания вошла в ПИК). Ручьев подтвердил «Ведомостям», что компания подала заявки на участие в торгах. По его словам, в случае победы их планируется внести в ПИФы под управлением Credo Capital (создана «Основой» для инвестиций в коммерческую недвижимость. - «Ведомости»), а паи фондов предложить частным и институциональным инвесторам.
Конструкции обеих гостиниц позволяет легко перестроить их в жилые комплексы, говорит владелец управляющей компании Ivashkevish Hospitality Станислав Ивашкевич. Тем более что у инвестора, подавшего заявки на приобретение объектов, большой опыт именно в жилой недвижимости.
Группа ВТБ выставила на продажу шесть гостиниц, за которые она планировала получить 7,4 млрд руб. Кроме «Останкино» и «Туриста» это «Саяны», «Восход», «Алтай» и «Кузьминки». На три последние, как следует из протоколов рассмотрения заявок, претендентов не нашлось. Протокол по гостинице «Саяны» пока не опубликован. Получить комментарий группы ВТБ на данный момент не удалось.