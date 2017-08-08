Строительство гостиницы Holiday Inn недалеко от Московского вокзала откладывается
- Светлана Зайцева,
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- / Ведомости – Санкт-Петербург
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Объявление о продаже 0,25 га на ул. Кременчугской, участок 6, и ООО «Платинум», которому принадлежит участок, есть на сайте Российского аукционного дома (РАД). Земля предназначена для строительства гостиницы класса «4 звезды» на 170 номеров под брендом Holiday Inn. Инвестпроект готов к получению разрешения на строительство. Договор об открытии отеля Holiday Inn по этому адресу InterContinental Hotel Group (IHG) подписала с Девелоперской компанией (ДК) «Созвездие» в начале 2014 г. По данным СПАРК, ООО «Платинум» принадлежит ООО «Статус» Владимира Хильченко, владельца и президента ООО «ХК «Созвездие Водолея», в состав которого входит ООО «ДК «Созвездие». Хильченко – бывший совладелец холдинга «Фаэтон». Начальная цена лота – 310 млн руб., сказано на сайте РАДа. По данным ЕГРЮЛ, 100% ООО «Платинум» с 2014 г. заложено в ВТБ.
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