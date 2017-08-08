Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: Holiday Inn заморожен

Строительство гостиницы Holiday Inn недалеко от Московского вокзала откладывается

Девелоперская компания Владимира Хильченко выставила проект на продажу

Объявление о продаже 0,25 га на ул. Кременчугской, участок 6, и ООО «Платинум», которому принадлежит участок, есть на сайте Российского аукционного дома (РАД). Земля предназначена для строительства гостиницы класса «4 звезды» на 170 номеров под брендом Holiday Inn. Инвестпроект готов к получению разрешения на строительство. Договор об открытии отеля Holiday Inn по этому адресу InterContinental Hotel Group (IHG) подписала с Девелоперской компанией (ДК) «Созвездие» в начале 2014 г. По данным СПАРК, ООО «Платинум» принадлежит ООО «Статус» Владимира Хильченко, владельца и президента ООО «ХК «Созвездие Водолея», в состав которого входит ООО «ДК «Созвездие». Хильченко – бывший совладелец холдинга «Фаэтон». Начальная цена лота – 310 млн руб., сказано на сайте РАДа. По данным ЕГРЮЛ, 100% ООО «Платинум» с 2014 г. заложено в ВТБ.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике