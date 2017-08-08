«Российский капитал» арендовал новый офис в Петербурге
Банк на 10 лет займет здание на Садовой улице
- Мария Буравцева
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Банк заключил договор аренды помещений с ООО «Дом на Садовой» как с единственным поставщиком
Евгений Егоров / Ведомости
Банк «Российский капитал» за 530 млн руб. арендовал на 10 лет около 2000 кв. м в бизнес-центре «Сенатор» на ул. Садовой, д. 10. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
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