Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Титановый курорт
Топ-менеджеры «ВСМПО-Ависмы» купили проект люксового курорта в Геленджике
Его строительство может обойтись им в $1 млрд
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Cтроительство 5-звездочного курорта обойдется компании примерно в $1 млрд, подсчитал владелец Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич
Гурин Владимир / Фотохроника / ТАСС
«Бизнес альянс компани» (БАК) в середине июля стала владельцем фирмы «Эдельвейс», следует из выписки ЕГРЮЛ. Последняя, как сказано в решении Арбитражного суда Краснодарского края, арендует 14,2 га в районе Тонкого мыса в Геленджике. На этой территории фирма Hermitage Construction & Management Group (HCMG) планировала построить 5-звездочный курорт на 205 000 кв. м, который включал в себя апартаменты на 135 000 кв. м, яхт-клуб, марину, спа-центр. Владельцем HCMG три консультанта ранее называли мужа певицы Глюк’oZы и бывшего зампреда правления ФСК ЕЭС Александра Чистякова.
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