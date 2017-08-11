Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Титановый курорт

Топ-менеджеры «ВСМПО-Ависмы» купили проект люксового курорта в Геленджике

Его строительство может обойтись им в $1 млрд

«Бизнес альянс компани» (БАК) в середине июля стала владельцем фирмы «Эдельвейс», следует из выписки ЕГРЮЛ. Последняя, как сказано в решении Арбитражного суда Краснодарского края, арендует 14,2 га в районе Тонкого мыса в Геленджике. На этой территории фирма Hermitage Construction & Management Group (HCMG) планировала построить 5-звездочный курорт на 205 000 кв. м, который включал в себя апартаменты на 135 000 кв. м, яхт-клуб, марину, спа-центр. Владельцем HCMG три консультанта ранее называли мужа певицы Глюк’oZы и бывшего зампреда правления ФСК ЕЭС Александра Чистякова.

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