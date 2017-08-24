Частные инвесторы переключаются с квартир на коммерческие помещения

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Инвесторы полюбили торговые помещения в новостройках Евгений Егоров / Ведомости

Объем предложения в стрит-ритейле в этом году вырос, но помещение теперь найти труднее, отмечает гендиректор ГК «Теремок» в Петербурге Виталий Свидовский. По его оценке, ставки снизились в пределах 10%. В новостройках дела вести легче, но там ниже покупательная способность, сказал он. По словам Свидовского, у «Теремка» есть два успешных проекта в новостройках – в Кудрове и Девяткине. Рынок не успевает восполнять форматные коммерческие помещения, которые пользуются высоким спросом у ритейлеров, говорит представитель ГК «Дикси» Владимир Русанов. Арендные ставки, по его словам, за год не изменились, а договоры аренды компании обычно заключаются на этапе ввода здания в эксплуатацию.