Сеть «Сенатор» приобрела бизнес-центр «Северная столица»

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Переговоры о покупке бизнес-центра продолжались больше года Евгений Егоров / Ведомости

В сеть бизнес-центров «Сенатор», которую развивает холдинг «Империя» Андрея Фоменко, вошел объект, распложенный на наб. Мойки, 36. Информация о нем есть на сайте «Сенатора». По этому адресу располагается бизнес-центр «Северная столица», владельцем которого был Балтийский банк (с 2014 г. его санирует Альфа-банк).

В пресс-службе Балтийского банка подтвердили сделку по продаже БЦ «Северная столица». Стоимость и дату закрытия сделки банк не раскрывает. До продажи этот бизнес-центр был на балансе у «Балтийского», подтвердила представитель банка. Получить комментарии сети «Сенатор» не удалось.

Арендаторы «Северной столицы» получили сообщение о смене управляющей компании 5 сентября 2017 г., говорит представитель одного из арендаторов. Деловой комплекс класса А площадью 22 406 кв. м на углу набережной Мойки и Волынского переулка открылся в 1998 г. Там находятся офисы Северо-Западного регионального центра Райффайзенбанка, Deutsche Bank, Siemens, HSBC и др.

Ни банка, ни недвижимости Проект «Северной столицы» в 1998 г. реализовало Петербургское агентство недвижимости (ПАН) Андрея Исаева. Исаев был совладельцем Балтийского банка на паритетных началах с Олегом Шигаевым, конфликт между ними привел в 2014 г. к санации банка. В феврале 2017 г. Исаев был признан банкротом. До 2013 г. бизнес-центром на Мойке, 36, управляло ЗАО «Развитие недвижимости Р.Б.И.» (связано с ПАНом), договор с которым банк расторг досрочно в одностороннем порядке. Из 263 млн руб. задолженности по договорам управления, которые банк пытался взыскать с этой компании, суд признал только 73 млн руб.

Стоимость «Северной столицы» гендиректор Colliers International в Петербурге Андрей Косарев оценил в 1,5–1,7 млрд руб. «Сенатор» приобретал здание с финансовым потоком, возможно, он рассчитывал на окупаемость не больше 10 лет, замечает гендиректор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков. Сумму сделки можно оценить примерно в 2 млрд руб., окупаемость объекта составит 10–11 лет, подсчитал управляющий партнер компании IPG.Estate Иван Починщиков. По его данным, объект заполнен на 100%, договоры с арендаторами заключены на длительный срок. «Это один из лучших объектов класса А в городе, локация объекта говорит сама за себя. Сумма сделки находится в рамках рынка, переговоры с «Сенатором» велись несколько лет», – знает Починщиков. И добавляет: объект не новый, арендаторы инвестировали большие средства в ремонт и переоборудование собственных офисов. Многие арендаторы отмечают существующие недостатки бизнес-центра, связанные с тем, что объект морально устарел, замечает Пашков. По его словам, особенно это касается исторической части здания, выходящей на Мойку: здесь требуется модернизировать инженерные системы.

Новых объектов такой категории в «золотом треугольнике» появляется мало, говорит Косарев. Из открытых в этом году неподалеку объектов класса А он вспоминает бизнес-центры «Сенатор» на Большой Морской улице, 15, и БЦ «Пономарев» на Малой Морской улице, 18 (девелопер проекта – концерн «Питер»). Косарев называет отдельным преимуществом «Северной столицы» многоэтажную парковку в Волынском переулке.

В сеть «Сенатор» входит 31 бизнес-центр, их общая площадь – 316 000 кв. м, сказано на сайте компании.

О том, что «Империя» ведет переговоры о покупке бизнес-центра «Северная столица», стало известно весной 2016 г. Компания может приобрести у Балтийского банка и бизнес-центр «Аэроплаза», говорили тогда «Ведомостям» консультанты, которые были осведомлены о ходе переговоров. Бизнес-центр «Аэроплаза» расположен на Стартовой улице, 8, рядом с аэропортом «Пулково», он построен в 2008 г., общая площадь – 33 000 кв. м. В пресс-службе Балтийского банка от комментариев о продаже «Аэроплазы» отказались.