Администрация Ленинградской области предлагает дотянуть Восточный скоростной диаметр до Всеволожска

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Администрация Ленинградской области предлагает дотянуть петербургский Восточный скоростной диаметр до Всеволожска Е. Егоров / Ведомости

В проект Восточного скоростного диаметра (ВСД) планируется включить 13 км до Всеволожска, сообщил вчера зампред правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин. Дорога протяженностью 8 км, по его словам, уже спроектирована, проект перемычки (5 км), которая соединит ее с ВСД, власти Ленобласти готовы разработать, трассировка этого участка уже есть. Москвин ожидает, что строительство этих участков дороги, как и разработку финансового проекта, возьмет на себя концессионер ВСД. Съезд будет платным, как и весь диаметр, уточнил чиновник.

Стоимость проекта ВСД, который администрация Петербурга планирует реализовывать по схеме ГЧП, оценивается примерно в 110 млрд руб. Предполагаемая пропускная способность шестиполосной магистрали – до 100 000 автомобилей в сутки. На ПМЭФе в этом году Смольный представил проект, по которому магистраль протяженностью около 22,6 км начнется от Западного скоростного диаметра (ЗСД), подключится к КАД в районе д. Кудрово и проследует до пересечения с Мурманским шоссе. В сочетании с ЗСД она будет выполнять функции обхода центра Петербурга, проезд по ней будет платным. Срок строительства – пять лет. Чиновники планировали провести конкурс, чтобы выбрать партнера, который будет софинансировать проект. Интерес к участию на форуме выразили банк ВТБ и Евразийский банк развития. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин даже подписали соглашение о намерениях.

На координационном совете по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти было решено провести трассировку проекта так, чтобы магистраль обеспечивала транспортную доступность Всеволожска, подтвердил гендиректор ОАО «ЗСД» Игорь Лукьянов. «Есть два варианта: выход к Мурманскому шоссе и выход к Всеволожску; возможно, будут реализованы оба», – сказал он. ОАО «ЗСД» принадлежит Петербургу и разрабатывает проект ВСД. Продолжение трассы теоретически поможет быстрее окупить сам проект, в Кудрове, Всеволожске, Янине проживает достаточное количество людей, чтобы сделать его жизнеспособным, считает Москвин.

Продление ВСД до Всеволожска выглядит логичным, оно обеспечит быстрый проезд к развивающимся промзонам и логистическим мощностям в Янино-1, говорит Алексей Ефанов, партнер практики «Инжиниринг» группы «НЭО Центр». По его словам, для инвестиционной привлекательности региона это выгоднее, чем продлевать ВСД до Мурманского шоссе: «Средняя интенсивность транспортного потока на этом направлении может превышать 25 000 автомобилей в сутки, что сулит окупаемость прежде всего за счет транзитного транспорта».

Новая дорога может быть востребована, но, так как она не планируется сквозной, сроки окупаемости могут превысить 10 лет, предупреждает эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает срок окупаемости ВСД в 12 лет при наиболее благоприятном варианте. Всеволожск – один из наиболее сложных с точки зрения транспортной доступности городов Ленобласти, напомнил он.

«ВТБ заинтересован в этом проекте, но говорить о формате, параметрах и условиях участия пока преждевременно, такое решение может быть принято только после детального анализа всех аспектов проекта и оценки инвестиционных рисков», – сообщили в пресс-службе банка.