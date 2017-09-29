Статья опубликована в № 4418 от 29.09.2017 под заголовком: «Эталон» нарастил выручку
Выручка «Эталона» за первое полугодие выросла на 22% до 24,2 млрд рублей
Но чистая прибыль по МСФО сократилась с 1,3 млрд до 1,2 млрд рублей
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Выручка «Эталона» за первое полугодие выросла на 22% до 24,2 млрд рублей
М. Стулов / Ведомости
В структуре продаж «Эталона» увеличилась доля проектов низкого ценового сегмента, это повлекло за собой снижение валовой маржи на метр и оказало влияние на чистую прибыль, объясняет аналитик «ТКБ Инвестмент партнерс» Артем Кислюк. «Кроме того, компания ссылается на повышение продаж коммерческой недвижимости и паркинга, из-за чего средневзвешенная маржа уменьшилась», – добавляет он.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}