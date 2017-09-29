Недвижимость
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Светлана Зайцева
Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4418 от 29.09.2017 под заголовком: «Эталон» нарастил выручку

Выручка «Эталона» за первое полугодие выросла на 22% до 24,2 млрд рублей

Но чистая прибыль по МСФО сократилась с 1,3 млрд до 1,2 млрд рублей

В структуре продаж «Эталона» увеличилась доля проектов низкого ценового сегмента, это повлекло за собой снижение валовой маржи на метр и оказало влияние на чистую прибыль, объясняет аналитик «ТКБ Инвестмент партнерс» Артем Кислюк. «Кроме того, компания ссылается на повышение продаж коммерческой недвижимости и паркинга, из-за чего средневзвешенная маржа уменьшилась», – добавляет он.

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