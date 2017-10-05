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Светлана Зайцева|Мария Буравцева
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Статья опубликована в № 4422 от 05.10.2017 под заголовком: Застройщики увязли в песке

«Теплосеть Петербурга» подала иски о банкротстве трех застройщиков намыва

Их долг за подключение к сетям – почти 700 млн рублей

Подконтрольное ТГК-1 АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» подало иски о банкротстве ООО «Морская строительная компания», ООО «Северная Двина» и ООО «Десна капитал», данные об этом появились на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти в конце сентября. Претензии связаны с задолженностью за подключение к тепловым сетям, пояснили в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга». По состоянию на 25 сентября 2017 г. долг ООО «Десна капитал» – 351,1 млн руб., проценты за пользование чужими денежными средствами – 39,4 млн руб., ООО «Северная Двина» – 103,7 млн и 875 698 руб., Морской строительной компании – 192,2 млн и 1, 6 млн руб. соответственно, сообщила «Теплосеть Санкт-Петербурга».

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