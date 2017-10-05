Статья опубликована в № 4422 от 05.10.2017 под заголовком: Застройщики увязли в песке
«Теплосеть Петербурга» подала иски о банкротстве трех застройщиков намыва
Их долг за подключение к сетям – почти 700 млн рублей
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Пять застройщиков заключили общий договор на присоединение к сетям
Л. Верещагина / Ведомости
Подконтрольное ТГК-1 АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» подало иски о банкротстве ООО «Морская строительная компания», ООО «Северная Двина» и ООО «Десна капитал», данные об этом появились на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти в конце сентября. Претензии связаны с задолженностью за подключение к тепловым сетям, пояснили в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга». По состоянию на 25 сентября 2017 г. долг ООО «Десна капитал» – 351,1 млн руб., проценты за пользование чужими денежными средствами – 39,4 млн руб., ООО «Северная Двина» – 103,7 млн и 875 698 руб., Морской строительной компании – 192,2 млн и 1, 6 млн руб. соответственно, сообщила «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}