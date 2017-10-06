Финская Sponda нашла покупателей на свой крупнейший в России актив
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Финская Sponda определилась с кругом потенциальных претендентов на ее крупнейший актив в России – бизнес-центр Ducat Place II на ул. Гашека. Заявки на покупку объекта подали Raven Russia, группа Accent и ГК «Регион», рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с разными сторонами потенциальной сделки, и топ-менеджер инвесткомпании, рассматривавшей покупку этого актива. Глава отдела рынков капитала Accent Андрей Малков подтвердил информацию. Raven Russia рассматривает покупку различных качественных активов в Московском регионе, был краток руководитель московского отделения компании Игорь Богородов. Представитель ГК «Регион» заверил, что компания не подавала заявку на покупку Ducat Place II. Запрос в Sponda остался без ответа.
Для продажи офисного комплекса новый акционер Sponda – компания Blackstone – уже подписал соглашение с JLL, отмечают собеседники «Ведомостей». Стороны ведут переговоры с рядом интересантов, подтвердил глава отдела финансовых рынков и инвестиций JLL Евгений Семенов.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}