Недвижимость
Платный
Антон Филатов
Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4423 от 06.10.2017 под заголовком: На улице Гашека выстроилась очередь

Финская Sponda нашла покупателей на свой крупнейший в России актив

Заявки на приобретение московского бизнес-центра Ducat Place II подали Raven Russia, ГК «Регион» и Accent

Финская Sponda определилась с кругом потенциальных претендентов на ее крупнейший актив в России – бизнес-центр Ducat Place II на ул. Гашека. Заявки на покупку объекта подали Raven Russia, группа Accent и ГК «Регион», рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с разными сторонами потенциальной сделки, и топ-менеджер инвесткомпании, рассматривавшей покупку этого актива. Глава отдела рынков капитала Accent Андрей Малков подтвердил информацию. Raven Russia рассматривает покупку различных качественных активов в Московском регионе, был краток руководитель московского отделения компании Игорь Богородов. Представитель ГК «Регион» заверил, что компания не подавала заявку на покупку Ducat Place II. Запрос в Sponda остался без ответа.

Для продажи офисного комплекса новый акционер Sponda – компания Blackstone – уже подписал соглашение с JLL, отмечают собеседники «Ведомостей». Стороны ведут переговоры с рядом интересантов, подтвердил глава отдела финансовых рынков и инвестиций JLL Евгений Семенов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике