Финская Sponda нашла покупателей на свой крупнейший в России актив

Статья опубликована в № 4423 от 06.10.2017 под заголовком: На улице Гашека выстроилась очередь

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Ducat Place II – крупнейший актив финской Sponda в России Максим Стулов / Ведомости

Финская Sponda определилась с кругом потенциальных претендентов на ее крупнейший актив в России – бизнес-центр Ducat Place II на ул. Гашека. Заявки на покупку объекта подали Raven Russia, группа Accent и ГК «Регион», рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с разными сторонами потенциальной сделки, и топ-менеджер инвесткомпании, рассматривавшей покупку этого актива. Глава отдела рынков капитала Accent Андрей Малков подтвердил информацию. Raven Russia рассматривает покупку различных качественных активов в Московском регионе, был краток руководитель московского отделения компании Игорь Богородов. Представитель ГК «Регион» заверил, что компания не подавала заявку на покупку Ducat Place II. Запрос в Sponda остался без ответа.

Для продажи офисного комплекса новый акционер Sponda – компания Blackstone – уже подписал соглашение с JLL, отмечают собеседники «Ведомостей». Стороны ведут переговоры с рядом интересантов, подтвердил глава отдела финансовых рынков и инвестиций JLL Евгений Семенов.