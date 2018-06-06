ПСН Дмитрия Ананьева продает элитный комплекс в Хамовниках
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Группа ПСН Дмитрия Ананьева ведет переговоры о продаже проекта элитного жилого комплекса на 10 000 кв. м в Малом Левшинском переулке в Хамовниках, рассказали два консультанта, работающих в этом районе. По их словам, основной претендент на этот объект – компания А Project Development (APD), созданная для инвестиций в премиальную недвижимость братьями Аркадием и Константином Акимовыми. Последний – бывший вице-президент Сбербанка, экс-топ-менеджер «Базового элемента» и девелопера Barkli.
В портфеле APD пока два проекта – жилые комплексы Noble Row на Остоженке, который компания называет «первым комплексом уровня ultra-luxury в России», и Cheval Court на Конюшенной площади в Петербурге. Три консультанта, работавших со сторонами, называют APD давним партнером Ананьевых. Здание на Конюшенной площади APD приобрела в 2017 г. как раз у структур Промсвязьбанка, писала газета «Деловой Петербург». Представитель ПСН факт переговоров с APD по комплексу в Хамовниках подтвердил. Запрос в APD остался без ответа.
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