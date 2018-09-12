Сбербанк и «РВМ капитал» создадут партнерство для инвестиций в недвижимость

В коммерческую недвижимость инвестирует и Сбербанк Евгений Разумный / Ведомости

«Дочка» Сбербанка — ООО «Сбербанк инвестиции» и инвестиционная группа «РВМ капитал» сообщили, что будут вместе вести инвестиционные проекты в области коммерческой недвижимости в России. Стороны, сказано в сообщении, могут выбирать и инвестировать как через закрытый паевой инвестиционный фонд, так и напрямую. Доля «Сбербанк инвестиций» в таких проектах не будет превышать 50% от общего размера инвестиций в каждом из проектов.

«РВМ капитал» через новый фонд может направить на покупки до 5 млрд руб., передал «Ведомостям» гендиректор группы Феликс Блинов. С учетом средств Сберабанка партнеры смогут выделить на покупку объектов коммерческой недвижимости примерно 10 млрд руб., знают двое консультантов, работавших со сторонами. А с учетом кредитов фонд может приобрести активы в общей сложности на 30-35 млрд руб., посчитал управляющий партнер ILM Андрей Лукашев.

«Мы рассматриваем проекты в различных сегментах рынка, в том числе офисы, торговую недвижимость и склады», – объясняет управляющий директор департамента инвестиционной деятельности Sberbank CIB Джеймс Корриган. Наибольший интерес, по его словам, представляют готовые объекты со стабильным потоком. Но партнеры готовы рассматривать проекты и на стадии строительства - при условии, что основным кредитором или финансовым партнером там выступает Сбербанк, говорит Корриган.

У «РВМ капитала» большой опыт работы с недвижимостью. В его портфеле, по собственным данным, более 30 проектов в различных сферах экономики, а под его управлением находится более 250 000 кв. м офисной, складской, спортивной и жилой недвижимости. Среди них бизнес-центры «Домников» (77 600 кв. м) на проспекте Академика Сахарова, «Мякинино» (25 600 кв. м) в Мякининской пойме, жилые комплексы «Вернисаж» (165 900 кв. м) и «Петергофский каскад» (47 000 кв. м) в Ленинградской области.

В коммерческую недвижимость инвестирует и Сбербанк. У банка есть несколько фондов, которые инвестировали в покупку площадей в складских комплексах «PNK Толмачево» в Новосибирске и «PNK Валищево» в Московской области. В прошлом году ЗПИФ недвижимости «Сбербанк арендный бизнес 2» приобрел торгово-развлекательный комплекс «Карнавал» (33 000 кв. м) в подмосковном Чехове.