Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4695 от 14.11.2018 под заголовком: Куда идут и откуда бегут деньги инвесторов

Российские инвесторы потеряли интерес к коммерческой недвижимости

Они предпочитают вкладываться в жилой сегмент, который растет более высокими темпами
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Доллары – не деньги

За три квартала этого года офисы, торговые центры, склады и гостиницы получили от инвесторов всего 732 млн евро, уточняется в отчете Cushman & Wakefield. Аналитики по привычке подсчитывают вложения в российскую экономику в иностранной валюте (прежде – в долларах, сейчас – в евро), хотя контрагенты в сфере коммерческой недвижимости давно уже перешли на расчеты в валюте национальной, в ней фиксируются ставки аренды и цены сделок. Отток иностранных инвестиций в этом году составил 9 млн евро – в противовес 800 млн годом ранее. По словам Дениса Соколова, главы аналитиков Cushman & Wakefield, это означает, что выход зарубежных инвесторов с российского рынка фактически завершен.

Население потянулось вслед за инвесторами: только за сентябрь физические лица сняли с депозитных счетов в Сбербанке $900 млн, отток долларов из ВТБ составил примерно $43 млн (по информации банков). И это невзирая на заверения министра финансов Антона Силуанова о том, что государство не планирует переводить долларовые накопления граждан в рубли. Впрочем, в октябре он сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что правительство РФ планирует директивными методами перевести госкомпании на расчеты в рублях. Ведь в ноябре ожидается новый виток санкций против России, который фактически лишит госбанки возможности проводить в США операции в долларах и заморозит их активы. «Банковская система будет вынуждена адаптироваться и оперировать исключительно рублями или другими валютами», – комментировала в августе «Ведомостям» главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Проблемы длиною в годы

Как пошутил в интервью журналу Investment Guide Тим Миллард, региональный директор JLL, не успели высохнуть зонтики с праздничной церемонии закрытия московского чемпионата мира по футболу, как негативные новости снова появились на страницах газет. Наблюдаемое в 2018 г. радикальное снижение ввода объектов во всех сегментах коммерческой недвижимости Владимир Пинаев, гендиректор CBRE, называет следствием начавшегося в 2014 г. ухудшения макроэкономической ситуации, увеличения стоимости финансирования и высокой волатильности рубля. Девелоперский цикл в среднем составляет около трех лет, строительство объектов, которые выходят на рынок в 2018 г., должно было начаться в 2015–2016 гг. В итоге 2018 г. показывает антирекорды: ни одного крупного торгового или бизнес-центра. Прогноз – плюс 200 000 кв. м качественных офисов и примерно 90 000 кв. м торговых к концу декабря.

Инвесторы тем не менее, не теряя надежды ждут, когда рынок начнет восстанавливаться, уверяют консультанты. «Надо вкладываться сейчас, когда рынок предлагает уникальные – по соотношению цены и качества – условия», – рефреном звучат их призывы. «Интерес зарубежных денег есть, но роста сильного здесь мы не наблюдаем», – заявил на XII московском форуме лидеров рынка недвижимости MREF, организованном газетой «Ведомости», Константин Тимофеев, руководитель Москомстройинвеста. По его словам, Москва должна растить «своих инвесторов».

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