Недвижимость / Жилая недвижимость

На месте здания XIX века в центре Москвы появится жилье

Реконструкцией займется компания, дружественная брату губернатора Тульской области
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Офисное здание, которое ранее занимал Royal Bank Of Scotland (RBS) на Большой Никитской улице, может быть перестроено в жилой комплекс. Это следует из решения градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы, которая 15 ноября рассмотрела «вопрос о внесении изменений в правила землепользования и застройки территории» по этому адресу. Сам документ выложила у себя на странице в Facebook экс-депутат муниципального округа Пресненский Елена Ткач.

Представитель Москомстройинвеста подтвердил, что ГЗК действительно рассматривала такой вопрос, в ее решении не прописан снос объекта, а сам проект еще необходимо одобрить на публичных слушаниях. По словам представителя, владельцем здания сейчас является фирма ООО «Мейнэстейт», а сам участок можно использовать для «размещения жилых домов, подземных гаражей и благоустройства».

Согласно данным Росреестра, общая площадь здания, которое было построено в 1887 г. и реконструировалось в начале 90-х прошлого века, сейчас составляет 4253 кв. м. После новой реконструкции, исходя из данных ГЗК, она может увеличится более чем в два раза — до 8906 кв. м.

«Мейнэстейт», согласно ЕГРЮЛ, принадлежит Андрею Маталыге. Он также владелец фирм «Горизонт апартментс» и «Лидэстейт». Первая зимой этого года приобрела бывшее здание «Евроаксис банка» в Спиридоньевском переулке, которое на тот момент планировалось перестроить в апарт-комплекс. «Лидэстейт» является девелопером другого апарт-комплекса — на месте снесенной усадьбы Анны Неклюдовой на Малой Бронной улице. Однако фактический владелец «Лидэстейта» – бизнесмен Сергей Мефедов. Об этом он сам рассказывал «Ведомостям». Маталыгу он называл своим сотрудником. Если позвонить по телефону «Лидэстейта», то попадаешь в компанию Realty4Sale, которая занимается продажей и арендой объектов коммерческой недвижимости. Владельцем и гендиректором ООО «Риэлтифосэйл», согласно СПАРКу, является как раз Мефедов. Он говорил «Ведомостям», что проект на Малой Бронной – его личный. Впрочем, два источника, близких к участникам этого проекта, уверяли, что соинвестором апарт-комплекса выступает младший брат губернатора Тульской области Артем Дюмин. Она напоминали, что Мефедов – партнер Дюмина по нескольким другим девелоперским проектам: торговому центру «Март» (4000 кв. м) на Большой Семеновской улице и проекту реконструкции усадьбы Петра Позднякова на пересечении Леонтьевского переулка и Большой Никитской улицы. Они также рассказывали в конце 2017 г., что Дюмин будет участвовать в реконструкции бывшего здания RBS на Большой Никитской улице. Тогда подтвердить эту информацию «Ведомостям» не удалось. Представитель Дюмина ранее его участие в этих проектах отрицал. Запросы в его приемную и «Риэлтифосэйл» по поводу реконструкции особняка на Большой Никитской остались без ответа.

Место, где расположено бывшее здание RBS, идеально подходит под жилой проект, считает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. Оно расположено в самом центре Москвы, в районе со сложившейся инфраструктурой. Инвестиции в реконструкцию объекта в апарт-комплекс партнер Colliers International Владимир Сергунин оценивает в 0,8-1 млрд руб. При этом выручка от продажи апартаментов в таком проекте может составить 4-6 млрд руб. в зависимости от концепции и класса комплекса, подсчитал он. Стоимость апартаментов в этом районе сейчас составляет 700 000 млн - 1 млрд руб., соглашается с ним Широкова. По ее мнению, учитывая небольшой размер объекта, распродать квартиры в таком комплексе можно во вполне разумные сроки.

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