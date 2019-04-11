Сбербанк продолжает скупать недвижимость
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«Сбербанк управление активами» ведет переговоры о покупке торгово-развлекательного комплекса «Жемчужная плаза», рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. По их словам, документы по этому объекту не подписаны, но переговоры находятся в продвинутой стадии. Если стороны договорятся, покупателем станет фонд под управлением «Сбербанк управление активами», уточняют собеседники «Ведомостей».
«Жемчужная плаза» общей площадью 92 700 кв. м (арендуемая – 48 000 кв. м) расположена в микрорайоне «Балтийская жемчужина» на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге. На своем сайте она называет себя крупнейшим торгово-развлекательным центром на юго-западе города. Якорные арендаторы – гипермаркет Prisma, «М.видео», «Детский мир», «Снежная королева», «Формула кино» и др.
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