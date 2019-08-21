«Гранель» может купить бывшую штаб-квартиру «СУ-155» в центре Москвы

Сделка может стать одной из крупнейших на рынке офисов в этом году

Статья опубликована в № 4881 от 21.08.2019 под заголовком: «Гранель» на месте «СУ-155»

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Пять лет назад «СУ-155» была одним из крупнейших застройщиков жилья в России Евгений Разумный / Ведомости

Структура девелопера «Гранель» – «Концепт недвижимость» подала заявку на приобретение бывшей штаб-квартиры строительной компании «СУ-155» на Малой Ордынке. Об этом «Ведомостям» рассказал человек, близкий к организаторам торгов, и подтвердила представитель группы Ксения Соломатина. «Концепт недвижимость» оплатила задаток, ее предложение – около 1,2 млрд руб., уточнила она.

Это уже третья попытка продать бывшую штаб-квартиру «СУ-155»: в конце 2018 г. и начале 2019 г. найти претендентов на объект не удалось. Сначала от продажи актива планировалось выручить 1,84 млрд руб., затем – 1,66 млрд. До 19 августа заявки на покупку здания площадью 7654 кв. м и участка под ним принимались как раз по цене 1,2 млрд руб., свидетельствуют данные электронной площадки «Новые информационные сервисы» (НИС). Директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Игорь Роганович считает эту цену рыночной; такая же оценка у директора отдела продаж офисной недвижимости Colliers International Андрея Кухара.