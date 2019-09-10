«Яндекс.Маркет» разместит штаб-квартиру в бизнес-центре Lotte

Бизнес Центр Лотте

Компания «Яндекс.Маркет» арендовала 15 838 кв. м в торгово-деловом центре Lotte на Новом Арбате – здесь разместится ее штаб-квартира. Об этом «Ведомостям» рассказала Вера Зименкова, региональный директор департаментов по работе с корпоративными клиентами и офисной недвижимости Colliers International, которая консультировала сделку со стороны владельца объекта – корейской Lotte Group. Ее представитель от комментариев отказался. Представитель «Яндекс.Маркета» информацию о сделке подтвердил.

«Яндекс.Маркет» – совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка. Проект объединяет одноименный сервис сравнения цен, маркетплейс «Беру» и платформу для онлайн-покупок за рубежом Bringly. Сейчас сотрудники компании работают в центральном офисе «Яндекса» – здании бизнес-центра «Красная Роза» между ул. Тимура Фрунзе и Льва Толстого. Кроме того, зимой этого года она арендовала порядка 600 рабочих мест (3900 кв. м) в коворкинге Workki на Зубовском бульваре. «Яндекс.Маркет» активно растет и набирает новых сотрудников, объясняет необходимость в новом офисе административный менеджер «Яндекс.Маркета» Наталья Пшениснова. Учитывая запуск новых проектов и расширение команды, текущих площадей группе уже не хватает, соглашается Зименкова.

Условия соглашения по аренде площадей в комплексе Lotte стороны не разглашают. Ставка аренды в Lotte может составлять 50 000 руб. за кв. м в год, включая налоги и расходы на эксплуатацию, говорит управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов. Получается, интернет-компания будет ежегодно платить за свою штаб-квартиру 791,9 млн руб. Богданов также напоминает, что сам «Яндекс» также не так давно нашел себе место для строительства собственной штаб-квартиры: для этих целей компания приобрела гостиницу «Корстон» на ул. Косыгина, которую она планирует снести. Логичней было бы, если бы все связанные с «Яндексом» компании находились под одной крышей, рассуждает эксперт.

Сделка между «Яндекс.Маркет» и Lotte Group пока крупнейшая на рынке аренды офисов 2019 г. и одна из самых масштабных за последние три года. В этом году, по данным консалтинговой компаний JLL, Росбанк арендовал 15 415 кв. м во второй очереди башни «Око» в деловом центре «Москва-сити», а строительная компания АРКС заняла 8600 кв. м в бизнес-центре Gazoil Plaza на ул. Наметкина. С 2017 г. на рынке было всего три более крупных сделки, отмечает представитель CBRE. Так, аффилированная со Сбербанком фирма «Аукцион» арендовала 38 320 кв. м в БЦ Poklonka Place на Поклонной горе, а примерно по 18 500 кв. м взяли ФСК ЕЭС и «Аэрофлот» в комплексах «Новион» и «Арбат,1» соответственно.