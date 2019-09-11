Статья опубликована в № 4897 от 12.09.2019 под заголовком: Трое в Bulgari
Отель Bulgari рядом с Кремлем построят MR Group и Кирилл Писарев
Миноритарий «Магнита» Алексей Богачев выбрал партнеров в знаковый проект
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Отель в Москве станет всего лишь восьмым объектом под брендом Bulgari в мире
Bulgari Hotel Moscow
Девелопер MR Group стал партнером структуры миноритария сети «Магнит» Алексея Богачева в проекте строительства люксового отеля Bulgari на Большой Никитской улице, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к сторонам сделки. Представитель MR Group и Богачев это подтвердили.
Гостиница под управлением Bulgari Hotels & Resorts включает в себя 65 номеров, 11 жилых резиденций (от 102 кв. м) и три таунхауса (до 1026 кв. м). Отель в Москве станет всего лишь восьмым объектом под брендом Bulgari в мире. Остальные отели – в Милане, Лондоне, Дубае, Пекине и т. д.
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}