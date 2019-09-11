Отель Bulgari рядом с Кремлем построят MR Group и Кирилл Писарев

Статья опубликована в № 4897 от 12.09.2019 под заголовком: Трое в Bulgari

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Отель в Москве станет всего лишь восьмым объектом под брендом Bulgari в мире Bulgari Hotel Moscow

Девелопер MR Group стал партнером структуры миноритария сети «Магнит» Алексея Богачева в проекте строительства люксового отеля Bulgari на Большой Никитской улице, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к сторонам сделки. Представитель MR Group и Богачев это подтвердили.

Гостиница под управлением Bulgari Hotels & Resorts включает в себя 65 номеров, 11 жилых резиденций (от 102 кв. м) и три таунхауса (до 1026 кв. м). Отель в Москве станет всего лишь восьмым объектом под брендом Bulgari в мире. Остальные отели – в Милане, Лондоне, Дубае, Пекине и т. д.