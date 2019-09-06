Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4893 от 06.09.2019 под заголовком: Богачев пристраивается к «Сити»

Миноритарий «Магнита» Алексей Богачев станет соинвестором проектов MR Group

Они вместе будут строить офис около «Москва-сити» и элитное жилье в центре столицы

Миноритарий сети магазинов «Магнит» Алексей Богачев будет соинвестором проекта офисного комплекса iCity, строительством которого занимается девелопер MR Group. Об этом «Ведомостям» рассказали два партнера каждой из сторон сделки. Сам объект на 170 000 кв. м должен появиться к 2023 г. между Третьим транспортным кольцом и Шмитовским проездом. Инвестиции в него MR Group оценивала в 20 млрд руб.

В презентации проекта сказано, что его застройщик – «Эпсилон», который до прошлого года входил в «Московскую кольцевую железную дорогу». В августе 2018 г. компанию продали на открытых торгах за 71,2 млн руб., говорится на сайте «Сбербанк-АСТ», договор заключен с единственным участником. Он не назван, лишь указано, что заявление о задатке подавала «Павелецкая девелопмент». Ею до последнего времени владел согласно ЕГРЮЛу совладелец MR Group Роман Тимохин (второй акционер девелопера – Виктор Лабуздко). В июне этого года 25,1% в ней перешли кипрской «Лабини инвестментс», свою же долю Тимохин заложил в банке «Система» Богачева. На сайте «Системы» сказано, что 100% «Лабини инвестментс» также принадлежит Богачеву, она входит в список аффилированных лиц банка. Связаться с самим бизнесменом не удалось. Запрос в УК «МСК менеджмент» (управляет активами Богачева) остался без ответа. Представитель MR Group подтвердил, что Богачев является партнером компании по части проектов.

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