Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля

Бизнес-центр «Романов двор» расположен в исторической части центра Москвы в 500 метрах от Кремля

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна. Последний был его партнером по этому объекту.

«Романов двор» на 51 500 кв. м находится в Романовом переулке. Его арендаторы – Apple, агентство Bloomberg, финансовый консультант Rothschild, аукционный дом Sotheby’s, гостиничный оператор Marriott International и др.

27 августа 2019 г. единственным владельцем ООО «Ингео», которой принадлежит часть «Романова двора», стал фонд «Тройка реал эстейт инвестментс», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Чубайс инвестировал в третью очередь «Романова двора» площадью 7888 кв. м в апреле 2018 г. Глава «Роснано», рассказывал его представитель, купил тогда 90% «Ингео», соответственно в натуральном выражении ему принадлежало 7100 кв. м в деловом квартале. Оставшаяся часть офисного комплекса была у структур Варданяна и его партнеров.

Чубайс стал совладельцем «Романова двора», когда Варданян делил бизнес стоимостью более $1 млрд со своим партнером по Avica Гагиком Адибекяном. Стороны тогда договорились: Варданяну должны отойти все офисы компании («Романов двор» и миноритарная доля в «Военторге»), а Адибекяну – все торговые центры (Dream House, «Времена года», «Оби» в Москве и Санкт-Петербурге). Переговоры были сложными, поэтому Чубайс мог быть привлечен для урегулирования ряда спорных моментов, рассказывали ранее два знакомых Варданяна и Адибекяна. Запрос в Avica по этому вопросу остался без ответа. Получить комментарий Адибекяна не удалось.

Сейчас же фонд «Тройка реал эстейт инвестментс», основной инвестор которого – Варданян, проводит консолидацию активов в Романовом переулке и предложил выкупить долю у Чубайса, сказал «Ведомостям» представитель главы «Роснано»: поэтому он решил продать долю в «Ингео».

Консолидация связана с планами фонда сменить концепцию и преобразовать весь проект целиком, чтобы повысить эффективность его работы, объяснила член экспертного совета «Романова двора» Вероника Зонабенд. Человек, работавший с этим объектом, уточняет, что после реконструкции комплекса там появятся новое гастрономическое пространство, включая рестораны уровня Michelin, бизнес-клуб, новые коворкинги, интерактивная сцена и проч.

Инвестор Анатолий Чубайс «Столичная вечерняя газета»

Начала издаваться в феврале 2003 г., но спустя 1,5 года закрылась из-за отсутствия финансирования. Владельцами газеты СМИ называли структуры, близкие к Чубайсу.



«ФК Открытие»

В начале 2011 г. Чубайс приобрел 2,74% акций «ФК Открытие» у одного из основателей банка – Бориса Минца. Через два года он свой пакет продал. Суммы сделок Чубайс никогда не разглашал, но говорил, что инвестиция была вполне успешной.



«Роснано»

Согласно ЕГРЮЛу Чубайсу принадлежит 1% в управляющей компании «Роснано», созданной в 2013 г.

Заработал ли на этой сделке Чубайс, неизвестно. Полтора года назад участники рынка оценивали его долю в 2,5 млрд руб. Сейчас эти площади стоят примерно столько же. Партнер Colliers International Станислав Бибик считает, что их рыночная цена – 2,5–2,8 млрд руб., оценка директора департамента оценки НАО «Евроэксперт» Анны Шлапаковой – 2,1–3,2 млрд руб.

Впрочем, Шлапакова сомневается, что эти площади удалось продать по максимальной цене. Сейчас «Романов двор» не самый востребованный бизнес-центр среди арендаторов, там свободны около 40% площадей, утверждает она. Это, по ее словам, связано с тем, что многие компании из-за сложности с парковками все чаще рассматривают офисы подальше от центра Москвы. Представители Варданяна и Чубайса это не комментируют. Человек, работавший с «Романовым двором», говорит, что под новую концепцию уже подписаны несколько крупных договоров аренды, поэтому вакантными остаются лишь 10% площадей. Одним из арендаторов может стать сеть коворкингов WeWork, рассказывали ранее два консультанта, работавших с разными сторонам возможной сделки. Бибик же называет «Романов двор» одним из самых качественных объектов в стране: он находится в так называемой «кремлевской зоне», где количество офисов крайне ограничено, поэтому комплекс востребован.