Чем украсить фасад
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Идеолог постмодернизма Чарльз Дженкс называл скульптуру самой понятной метафорой, которая считывается широким зрителем и создает первую эмоциональную связь людей с архитектурой. И хотя нынешние застройщики и представители эксплуатирующих организаций оценивают объемный декор фасадов несколько иначе, архитекторы уверены – скульптуры нужны, как те, что еще сохранились на домах-памятниках, так и новые.
Человек всегда старался украсить и персонифицировать свое жилое пространство, говорит гендиректор и главный архитектор «Северин проекта» Александр Балабин. В Москве дореволюционных атлантов и муз на фасадах и фресках сменяли рабочие, колхозницы, красноармейцы и гигантские гербы страны Советов, мозаика и барельефы щедро украшали советские госучреждения, высотки, дома культуры и НИИ. Затем была борьба с излишествами в архитектуре во имя максимального удешевления строительства, напоминает управляющий партнер компании «М2Маркет» Андрей Кугий: «Со времен Хрущева создание красивых зданий не стояло в приоритете». Сейчас скульптуры возвращаются на фасады зданий. Причин у такого ренессанса несколько. Прозаическая и основная – это выгодно девелоперам.
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