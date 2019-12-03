Как глобальные тенденции меняют мегаполисы и девелоперские проекты

По оценке ЦИАНа, по сравнению с советским периодом этажность домов в городах-миллионниках увеличилась в 2,2 раза, а по сравнению с застройкой 1990–2000 гг. – на 50%. За 30 лет российские мегаполисы подросли в два раза. И это не предел. Небоскребы появились даже в столичной программе реновации. «Города и дальше будут расти вверх», – уверен архитектор Сергей Чобан. Гендиректор «СМУ-6 инвестиций» Алексей Перлин согласен: «Инфраструктура также будет развиваться вертикально за счет наращивания этажности». Через 50 лет, на его взгляд, основная часть новостроек будет представлять собой автономные комплексы небоскребов со всей необходимой инфраструктурой внутри, что позволит отдыхать, заниматься спортом, работать, не покидая территории комплекса. «Сейчас в Москве молодые состоятельные люди предпочитают жить в небоскребах, им нравится бешеный ритм мегаполиса», – уверяет коммерческий директор Capital Group Петр Исаев (компания активно строит высотки).