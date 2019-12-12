На территории Digital October откроется коворкинг

Digital October – многофункциональное пространство, которое используется в основном для конференций, деловых мероприятий и образовательных программ. Журнал Forbes писал, что в создании этого проекта участвовал владелец сайта Allofmp3.com Георгий Тушинский в партнерстве с миллиардером и бывшим министром по делам открытого правительства Михаилом Абызовым. (Последний сейчас находится под арестом по обвинению в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб.) В Digital October в 2011 г. проводила мероприятие комиссия по модернизации, которую возглавлял тогдашний президент России Дмитрий Медведев, – а Абызов стал министром в первом составе правительства Медведева-премьера.