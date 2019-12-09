«Яндекс» готовится заключить одну из крупнейших сделок на офисном рынке

«Яндекс» ищет еще один офис, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с компанией, а также владельцами бизнес-центров, с которыми поисковик вел переговоры. По их словам, в наиболее продвинутой стадии – переговоры с Capital Group об аренде у нее площадей в башне «Око» в деловом центре «Москва-сити». Изначально компания договаривалась, что возьмет там 10 000–14 000 кв. м, однако сейчас речь идет обо всех свободных площадях как в самом комплексе, так и в коворкинге BusinessClub, который должен открыться в январе следующего года.