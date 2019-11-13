«Смешать, но не взбалтывать»: как создаются новые городские места притяжения

Фактически Beetle уже на этапе запуска собрал внутри всё, что нужно современному бизнесу: лофт позволяет работать, развлекаться, покупать, заниматься творчеством, запускать общественные проекты, получать образование ‒ и всё это в едином продуманном пространстве. Закономерно ожидать, что с запуском проекта здесь забурлит жизнь, а район приобретет дополнительную ценность для сопутствующих бизнесов. Ведь несмотря на то, что деловой район у Павелецкой, по данным Knight Frank, стал самым востребованным в Москве и опережает даже комплекс «Москва-Сити», подобных Beetle по функциональности пространств здесь ещё не было.