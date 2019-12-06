«Яндекс» собирается снимать сериалы и фильмы по сценариям BBC
«Яндекс» заключил первую сделку по покупке форматов сериалов и фильмов для их будущего производства, рассказал «Ведомостям» представитель интернет-компании. Это часть большого соглашения с британской BBC Studios. Вице-президент BBC Studios по странам Центральной и Восточной Европы, Средиземноморью и Африке Салим Мукаддам рассчитывает, что «Яндекс» с его масштабом и вниманием к качеству контента сможет привлечь к сериалам и фильмам студии новых зрителей из России.
Компании договорились, что с 2020 г. «Яндекс» сможет ежегодно эксклюзивно показывать более 100 часов контента BBC Studios. В частности, пользователи «Кинопоиска» (это видеосервис «Яндекса») смогут по подписке посмотреть все сезоны сериала «Доктор Кто», его новый сезон выйдет здесь 2 января, на следующий день после премьеры на BBC. «Доктор Кто» – уже один из самых популярных сериалов у пользователей «Кинопоиска», указывает представитель «Яндекса». И в целом британские сериалы нравятся российской аудитории, добавляет он: так, «Шерлок» от BBC Studios – один из самых популярных иностранных сериалов за последние три года в российском телеэфире. Этот проект в России показывал «Первый канал».
Также «Яндекс» в рамках соглашения получил возможность создавать контент по форматам BBC, указывает контент-директор «Кинопоиска» Ольга Филипук. На вопросы о том, выбрал ли «Яндекс» конкретные форматы для будущего производства и кто именно будет производить такие сериалы или фильмы, она не ответила.
Российские телеканалы регулярно производят сериалы и шоу по форматам иностранных студий, которые уже стали популярны у зрителей в других странах. Телеканалы берут героев, основной сюжет или правила проведения шоу и адаптируют их для России. Среди проектов, сделанных по иностранным форматам, – шоу «Голос», «Один в один», «Как стать миллионером», сериалы «Воронины», «Ищейка», «Хорошая жена» и так далее.
Российские видеосерисы только недавно занялись производством контента. «Яндекс» собирается показать свои первые сериалы весной 2020 г., рассказывали источники «Ведомостей», представитель компании этого не комментирует. Кроме того, «Яндекс» первым из российских видеосервисов заявил о планах использовать иностранные форматы контента.