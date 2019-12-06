«Яндекс» собирается снимать сериалы и фильмы по сценариям BBC

Компании договорились, что с 2020 г. «Яндекс» сможет ежегодно эксклюзивно показывать более 100 часов контента BBC Studios. В частности, пользователи «Кинопоиска» (это видеосервис «Яндекса») смогут по подписке посмотреть все сезоны сериала «Доктор Кто», его новый сезон выйдет здесь 2 января, на следующий день после премьеры на BBC. «Доктор Кто» – уже один из самых популярных сериалов у пользователей «Кинопоиска», указывает представитель «Яндекса». И в целом британские сериалы нравятся российской аудитории, добавляет он: так, «Шерлок» от BBC Studios – один из самых популярных иностранных сериалов за последние три года в российском телеэфире. Этот проект в России показывал «Первый канал».