Государство соберет данные о просмотрах сериалов в интернете
С 2021 г. государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сказано в поправках в закон о кинематографии, подготовленных Минкультом: информацию видеосервисы будут обязаны передавать в систему учета ЕАИС, где сейчас собираются данные о зрителях традиционных кинотеатров. Министерство, онлайн-кинотеатры и продюсеры потратили почти весь этот год, чтобы согласовать поправки, Минкульт уже направил их в правительство, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух медиакомпаний. Представитель Минкульта и представитель правительства это подтвердили.
Сейчас у государства и продюсеров есть данные о рейтингах сериалов и фильмов в телеэфире – за это отвечает исследовательская компания Mediascope – и данные об аудитории фильмов в традиционных кинотеатрах – от ЕАИС. ЕАИС полноценно работает три года, ее оператор – государственный Фонд кино.