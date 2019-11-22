Государство соберет данные о просмотрах сериалов в интернете

С 2021 г. государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сказано в поправках в закон о кинематографии, подготовленных Минкультом: информацию видеосервисы будут обязаны передавать в систему учета ЕАИС, где сейчас собираются данные о зрителях традиционных кинотеатров. Министерство, онлайн-кинотеатры и продюсеры потратили почти весь этот год, чтобы согласовать поправки, Минкульт уже направил их в правительство, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух медиакомпаний. Представитель Минкульта и представитель правительства это подтвердили.