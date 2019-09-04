Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

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Чиновникам нужно знать, что граждане смотрят в сети Евгений Разумный / Ведомости

Сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких ведомств. По их словам, чиновники уже консультировались по этому вопросу с несколькими крупнейшими медиакомпаниями – как телевизионными холдингами, которые все чаще распространяют свои сериалы и шоу в сети, так и с интернет-площадками. Сотрудники трех медиакомпаний на условиях анонимности подтвердили «Ведомостям», что участвовали в таких обсуждениях. Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей». В качестве аналогов они приводят систему измерений ТВ-аудитории, которой пользуются все российские телеканалы, и госсистему учета кинобилетов (ЕАИС), в которую кинотеатры обязаны передавать данные по каждому киносеансу.

На ТВ как сами каналы, так и рекламодатели давно договорились пользоваться данными аналитической компании Mediascope (с 2016 г. контролируется государственным ВЦИОМом). Эта компания также считает пользователей рунета и аудиторию крупнейших площадок. Но при размещении баннеров и роликов в сети рекламодатели вынуждены чаще всего пользоваться данными самих площадок или специальных интернет-счетчиков, прежде всего счетчиками «Яндекса» и Google. Онлайн-площадки неохотно публикуют детальную информацию о своих пользователях, поскольку такие данные позволяют лучше таргетировать рекламу по интересам пользователей, их месту жительства, доходу и проч. Чем больше у онлайн-площадки собственных данных о потенциальном покупателе товара, тем дороже продавец этого товара готов заплатить за контакт с ним. Интернет-компании неохотно предоставляют третьим лицам доступ к данным еще и потому, что опасаются утечек персональной информации и недобросовестного ее использования.