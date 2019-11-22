«Яндекс» профинансирует перезапуск мультсериала «Смешарики»
Сумма сделки не раскрывается. По данным аналитиков «Коммерсанта», стоимость производства одной серии может составлять около 2,5 млн руб, а производство сериала обойдется в 130 млн руб. «Яндекс» вложит в проект около 100 млн руб., отмечает газета.
«Яндекс» будет использовать бренд «Смешарики» в своих продуктах: планируется интеграция через голосового помощника «Алису», «Яндекс.Музыку», «Яндекс.Афишу», «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Такси». Также компания получит права на эксклюзивный показ другого контента «Рики», включая новый сезон «Малышариков».
«Смешарики» – один из самых популярных детских мультсериалов в России. Последний раз он выходил в оригинальном формате в 2010 г., не считая отдельных спецпроектов: «Азбука Смешариков», «Смешарики. Новые приключения», «Смешарики. Спорт» «Пин-код» и «Наследники».
Новый сезон мультсериала будет состоять из 52 серий и выйдет в 2020–2021 гг. сначала на сервисах «Кинопоиск» и «Яндекс.Эфир», а после – на одном из российских телеканалов. Развивает этот бренд группа компаний «Рики», она занимается не только производством мультфильмов, но и лицензированием детских товаров. По данным NPD, в 2016 г. «Смешарики» входили в топ-5 российских лицензий на игрушки по продажам.