«Яндекс» профинансирует перезапуск мультсериала «Смешарики»

Новый сезон мультсериала будет состоять из 52 серий и выйдет в 2020–2021 гг. сначала на сервисах «Кинопоиск» и «Яндекс.Эфир», а после – на одном из российских телеканалов. Развивает этот бренд группа компаний «Рики», она занимается не только производством мультфильмов, но и лицензированием детских товаров. По данным NPD, в 2016 г. «Смешарики» входили в топ-5 российских лицензий на игрушки по продажам.