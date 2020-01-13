Фирма, близкая к брату губернатора Тульской области, оспаривает продажу ТЦ

Компания «Лидстрит» требует признать недействительными торги по продаже прав требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к фирме «Альфагарант», обеспечением по которым выступал торговый центр «На Беговой» на Хорошевском шоссе. Об этом говорится в определении Арбитражного суда Москвы о подготовке дела к разбирательству. Ответчики – АСВ, Российский аукционный дом (РАД; организатор торгов) и победитель, фирма «Р-трейдинг».