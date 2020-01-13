Недвижимость

Фирма, близкая к брату губернатора Тульской области, оспаривает продажу ТЦ

Она не смогла подать заявку на участие в торгах на покупку комплекса «На Беговой»
Антон Филатов Анна Михеева
Продажа ТЦ «На Беговой» компании, которую связывают с основателем «Донстроя» Максимом Блажко, может быть оспорена /Максим Стулов / Ведомости

Компания «Лидстрит» требует признать недействительными торги по продаже прав требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к фирме «Альфагарант», обеспечением по которым выступал торговый центр «На Беговой» на Хорошевском шоссе. Об этом говорится в определении Арбитражного суда Москвы о подготовке дела к разбирательству. Ответчики – АСВ, Российский аукционный дом (РАД; организатор торгов) и победитель, фирма «Р-трейдинг».

Торги состоялись в ноябре прошлого года. Права требования к «Альфагаранту» были проданы «Р-трейдингу» за 655 млн руб., сообщал РАД. Инвестор получает право на ликвидное имущество «Альфагаранта», объясняла замруководителя департамента продаж РАДа Наталья Круглова.

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