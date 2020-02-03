Виталий Мутко – от главного спортивного чиновника до гендиректора госкорпорации Дом.РФ
Погожим днем 13 июня 2018 г. вице-премьер Виталий Мутко собирал главных редакторов СМИ на неформальный разговор. На следующий день матчем Россия – Саудовская Аравия открывался чемпионат мира по футболу в России. Журналисты, естественно, поначалу допрашивали спикера о перспективах нашей команды. Мутко долго и обстоятельно отвечал, а после уехал на тренировку сборной.
Правда, к тому моменту Мутко уже почти месяц формально не имел никакого отношения к спорту. Это в предыдущем составе правительства он как вице-премьер курировал спорт, туризм и молодежную политику. Но с 15 мая 2018 г. его сферой ответственности стали строительство и регионы. Знакомый Мутко рассказывает, что ему очень тяжело далось расставание со спортом. Вице-премьер привык вникать во все дела сборной, а тут не очень понятное ему строительство. Притирка к новой сфере ответственности длилась несколько месяцев. Но в итоге Мутко удалось победить в себе спортивного функционера и сосредоточиться на новых задачах. А на прошлой неделе его назначили гендиректором госкомпании Дом.РФ, которая ответственна за повышение доступности жилья. «Ведомости» разобрались, что за хозяйство досталось Мутко.
Спортивный функционер
Мутко стал одним из самых спорных фигур в российском спорте: за ним множество и достижений, и провалов. «Человек-мотор. Самый эффективный спортивный менеджер постсоветского пространства» – так характеризует Мутко работавший его заместителем в Российском футбольном союзе (РФС) Сергей Капков.
А еще Мутко – давний знакомый президента России Владимира Путина, оба работали в 90-х в администрации мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Мутко был заместителем мэра – руководителем комитета по социальным вопросам. В 1996 г., когда Собчак проиграл на губернаторских выборах, пути обоих надолго разошлись. Путин уехал в Москву, а Мутко остался и начал строить карьеру спортивного функционера. В 1997 г. он стал президентом ФК «Зенит», игравшего в первой лиге. Клуб был в плачевном состоянии. «У нас вообще не было ничего. Даже офиса», – рассказывал Мутко. Через пару лет он вывел команду в премьер-лигу. Еще через некоторое время у «Зенита» образовался солидный бюджет ($5–6 млн), а среди игроков появились первые звезды – Андрей Аршавин и Александр Кержаков.