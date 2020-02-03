Виталий Мутко – от главного спортивного чиновника до гендиректора госкорпорации Дом.РФ

Правда, к тому моменту Мутко уже почти месяц формально не имел никакого отношения к спорту. Это в предыдущем составе правительства он как вице-премьер курировал спорт, туризм и молодежную политику. Но с 15 мая 2018 г. его сферой ответственности стали строительство и регионы. Знакомый Мутко рассказывает, что ему очень тяжело далось расставание со спортом. Вице-премьер привык вникать во все дела сборной, а тут не очень понятное ему строительство. Притирка к новой сфере ответственности длилась несколько месяцев. Но в итоге Мутко удалось победить в себе спортивного функционера и сосредоточиться на новых задачах. А на прошлой неделе его назначили гендиректором госкомпании Дом.РФ, которая ответственна за повышение доступности жилья. «Ведомости» разобрались, что за хозяйство досталось Мутко.