Управляющий БЦ «Ситидел» продал проект реконструкции Кудамм-каре в Берлине
Российская компания Prime Property Management продала проект многофункционального центра Fürst – его планировалось построить в рамках реконструкции комплекса Кудамм-каре в самом центре Берлина. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор Prime Property Management Ярослав Коцюба.
Покупателем, по словам Коцюбы, стала фирма Ionview Holdings израильско-немецкого бизнесмена Амира Дайана. На сайте созданного Дайаном фонда Vivion (управляет активами на 2,9 млрд евро) сказано: в январе фонд приобрел 89,9% долей в проекте международного уровня в самом центре Берлина. Запрос в Vivion остался без ответа. Газета Immobilien Zeitung со ссылкой на свои источники пишет, что этот актив – Fürst.
Кудамм-каре был построен на бульваре Курфюрстендамм в районе Шарлоттенбург в 1969–1974 гг. Комплекс изначально включал 23-этажное офисное здание, торговый центр, театр и бункер, который использовался под экспозицию музея «История Берлина».