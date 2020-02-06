Управляющий БЦ «Ситидел» продал проект реконструкции Кудамм-каре в Берлине

Покупателем, по словам Коцюбы, стала фирма Ionview Holdings израильско-немецкого бизнесмена Амира Дайана. На сайте созданного Дайаном фонда Vivion (управляет активами на 2,9 млрд евро) сказано: в январе фонд приобрел 89,9% долей в проекте международного уровня в самом центре Берлина. Запрос в Vivion остался без ответа. Газета Immobilien Zeitung со ссылкой на свои источники пишет, что этот актив – Fürst.