Структура O1 Properties допустила дефолт по еврооблигациям

O1 Properties Finance в марте не смогла выплатить купонный доход по еврооблигациям на $350 млн, сообщила компания. Пандемия коронавируса, снижение цен на нефть и курса рубля ударили по российской экономике, и многие клиенты материнской компании эмитента, O1 Properties, испытывают сложности с оплатой аренды, пишет она. O1 Properties Finance из-за этого не смогла собрать достаточно средств для оплаты процентов по облигациям. Сейчас, как сообщает компания, и она, и O1 Properties стараются получить согласие держателей облигаций на погашение долга по купону в следующий период оплаты. В отчетности компании говорится, что выплаты происходят раз в полгода.