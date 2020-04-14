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Структура O1 Properties допустила дефолт по еврооблигациям

Это связано с тем, что некоторые арендаторы компании перестали платить за офисы
Антон Филатов
Максим Столов / Ведомости

O1 Properties Finance в марте не смогла выплатить купонный доход по еврооблигациям на $350 млн, сообщила компания. Пандемия коронавируса, снижение цен на нефть и курса рубля ударили по российской экономике, и многие клиенты материнской компании эмитента, O1 Properties, испытывают сложности с оплатой аренды, пишет она. O1 Properties Finance из-за этого не смогла собрать достаточно средств для оплаты процентов по облигациям. Сейчас, как сообщает компания, и она, и O1 Properties стараются получить согласие держателей облигаций на погашение долга по купону в следующий период оплаты. В отчетности компании говорится, что выплаты происходят раз в полгода.

О1 Properties – один из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве. В ее портфеле 12 бизнес-центров на 624 000 кв. м. Среди них – «Белая площадь», Vivaldi Plaza, Ducat Place III и т. д. Компания в 2019 г. заняла восьмое место в рейтинге «королей российской недвижимости» журнала Forbes. Издание оценило ее годовой арендный доход в $305 млн. Сама компания сообщала лишь, что по итогам первого полугодия 2019 г. получила $116,9 млн чистого арендного дохода, убыток составил $163,6 млн.

О1 Properties была создана Борисом Минцем, который летом 2018 г. в ходе урегулирования долговых обязательств передал контроль над ней фирме Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Ее участники рынка связывают с «Роснефтью» и ГК «Регион». Сама компания называет бенефициаром Павла Ващенко, который ранее владел долей в «Регион портфельные инвестиции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных