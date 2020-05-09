Дом.РФ начал продавать участки под жилье за долю в проектах

Владивосток стал первым городом, где пройдет аукцион по продаже федеральных земель по новой схеме, объявил представитель Дом.РФ. Подобные торги будут и в других городах России. «В условиях пандемии, когда строительная отрасль испытывает трудности, такой формат может быть востребован у застройщиков», – полагает заместитель гендиректора госкомпании Денис Филиппов. Это, по его словам, поможет реализовать национальный проект «Жилье и городская среда», который предусматривает в том числе повышение доступности жилья. Для сдерживания роста цен на квартиры нужно, чтобы на Дальнем Востоке росло и количество новых жилых проектов, объясняет он.