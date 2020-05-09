Дом.РФ начал продавать участки под жилье за долю в проектах

Дом.РФ начал продавать участки под жилье за долю в проектахПервый аукцион пройдет во Владивостоке
Дом.РФ выставил на торги семь участков на 2,37 га во Владивостоке под строительство жилья и иной недвижимости, сказано на его сайте. Вместо арендной платы госкомпания получит часть квартир в проекте, который построят на этой территории. Победителем аукциона станет предложивший наибольшую долю в проекте, начальная доля – 9%. Торги пройдут 19 июня. Параметры проекта, который можно построить на этих участках, неизвестны.
Владивосток стал первым городом, где пройдет аукцион по продаже федеральных земель по новой схеме, объявил представитель Дом.РФ. Подобные торги будут и в других городах России. «В условиях пандемии, когда строительная отрасль испытывает трудности, такой формат может быть востребован у застройщиков», – полагает заместитель гендиректора госкомпании Денис Филиппов. Это, по его словам, поможет реализовать национальный проект «Жилье и городская среда», который предусматривает в том числе повышение доступности жилья. Для сдерживания роста цен на квартиры нужно, чтобы на Дальнем Востоке росло и количество новых жилых проектов, объясняет он.