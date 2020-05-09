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Дом.РФ начал продавать участки под жилье за долю в проектах

Первый аукцион пройдет во Владивостоке
Антон Филатов
М. Стулов / Ведомости

Дом.РФ выставил на торги семь участков на 2,37 га во Владивостоке под строительство жилья и иной недвижимости, сказано на его сайте. Вместо арендной платы госкомпания получит часть квартир в проекте, который построят на этой территории. Победителем аукциона станет предложивший наибольшую долю в проекте, начальная доля – 9%. Торги пройдут 19 июня. Параметры проекта, который можно построить на этих участках, неизвестны.

Владивосток стал первым городом, где пройдет аукцион по продаже федеральных земель по новой схеме, объявил представитель Дом.РФ. Подобные торги будут и в других городах России. «В условиях пандемии, когда строительная отрасль испытывает трудности, такой формат может быть востребован у застройщиков», – полагает заместитель гендиректора госкомпании Денис Филиппов. Это, по его словам, поможет реализовать национальный проект «Жилье и городская среда», который предусматривает в том числе повышение доступности жилья. Для сдерживания роста цен на квартиры нужно, чтобы на Дальнем Востоке росло и количество новых жилых проектов, объясняет он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных