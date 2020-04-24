«Дом.РФ» продает еще одно бывшее здание Минэкономразвития в центре Москвы

Комплекс на Овчинниковской набережной был построен в 1956 г. для нужд Министерства угольной промышленности СССР. Последующие очереди объекта достраивались вплоть до 1987 г. Тогда здание занимало Министерство внешней торговли СССР, затем Минэкономразвития. Министерство вместе с Минпромторгом и Минкомсвязи в марте 2019 г. переехало в многофункциональный комплекс «IQ-квартал» в Москва-сити. «Дом.РФ» под эти цели приобрела там офисы общей площадью 74 655 кв. м и 327 парковочных мест за 24,9 млрд руб. Объединение трех ведомств в одном здании позволит сократить расходы на обслуживание офисов и IT-услуги, объяснял тогдашний министр экономического развития Максим Орешкин: переезд позволит экономить до 0,5 млрд руб. в год на бэк-офисных функциях. К министерствам должны присоединиться подведомственные им Росаккредитация, Ростуризм, Росимущество, центральное межрегиональное управление Росстандарта, Национальный институт аккредитации и ФКУ «Центр поддержки». Всего эти министерства и ведомства занимали 160 000 кв. м в разных зданиях. В августе 2019 г. газета «Коммерсантъ» сообщала, что в Москва-сити переедут еще 14 министерств.