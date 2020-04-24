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«Дом.РФ» продает еще одно бывшее здание Минэкономразвития в центре Москвы

За комплекс в Замоскворечье госкомпания может выручить не менее 2,7 млрд рублей
Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Госкомпания «Дом.РФ» выставила на продажу бывшее здание Минэкономразвития общей площадью более 23 000 кв. м на Овчинниковской набережной, сказано на ее сайте. Торги состоятся в середине августа.

Комплекс на Овчинниковской набережной был построен в 1956 г. для нужд Министерства угольной промышленности СССР. Последующие очереди объекта достраивались вплоть до 1987 г. Тогда здание занимало Министерство внешней торговли СССР, затем Минэкономразвития. Министерство вместе с Минпромторгом и Минкомсвязи в марте 2019 г. переехало в  многофункциональный комплекс «IQ-квартал» в Москва-сити.  «Дом.РФ» под эти цели приобрела там офисы общей площадью 74 655 кв. м и 327 парковочных мест за 24,9 млрд руб. Объединение трех ведомств в одном здании позволит сократить расходы на обслуживание офисов и IT-услуги, объяснял тогдашний министр экономического развития Максим Орешкин: переезд позволит экономить до 0,5 млрд руб. в год на бэк-офисных функциях. К министерствам должны присоединиться подведомственные им Росаккредитация, Ростуризм, Росимущество, центральное межрегиональное управление Росстандарта, Национальный институт аккредитации и ФКУ «Центр поддержки». Всего эти министерства и ведомства занимали 160 000 кв. м в разных зданиях. В августе 2019 г. газета «Коммерсантъ» сообщала, что в Москва-сити переедут еще 14 министерств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных