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У X5 Retail Group появится еще один крупный склад в Московском регионе

Компания арендует 85 000 кв. м в логистическом комплексе на Новорижском шоссе
Антон Филатов
Евгений Егоров / Ведомости

Компания Smart Development Group построит для X5 Retail Group крупный складской комплекс на Новорижском шоссе, стороны подписали соглашение об аренде 85 000 кв. м в логистическом парке «Новая Рига», об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с разными сторонами сделки. Информация о том, что в «Новой Риге» будет распределительный центр для X5, есть на сайте Smart Development Group. Запрос в компанию остался без ответа. Представитель X5 подтвердил, что компания заключила сделку со Smart Development Group, но от других комментариев отказался.

X5 Retail Group – крупнейший ритейлер России: его выручка в 2019 г. составила 1,73 трлн руб. Компания управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных