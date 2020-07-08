У X5 Retail Group появится еще один крупный склад в Московском регионе

Компания Smart Development Group построит для X5 Retail Group крупный складской комплекс на Новорижском шоссе, стороны подписали соглашение об аренде 85 000 кв. м в логистическом парке «Новая Рига», об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с разными сторонами сделки. Информация о том, что в «Новой Риге» будет распределительный центр для X5, есть на сайте Smart Development Group. Запрос в компанию остался без ответа. Представитель X5 подтвердил, что компания заключила сделку со Smart Development Group, но от других комментариев отказался.