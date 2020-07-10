Москва стала аутсайдером по росту цен на вторичное жилье

Москва стала аутсайдером по росту цен на вторичное жильеЭто связано с пандемией коронавируса
Москва опустилась более чем на 100 позиций – с 41-го на 143-е место – в ежегодном рейтинге городов по росту стоимости цен на вторичное жилье (Global Residential Cities Index), составленном консалтинговой компанией Knight Frank. Всего в нем 150 городов, данные приведены на конец марта 2020 г., когда пандемия коронавируса уже достигла пика в некоторых странах Азии, но еще не набрала обороты в Европе, Северной и Южной Америке.
Лидер рейтинга – Манила: там цены на готовые квартиры с марта 2019 г. по март 2020 г. выросли на 22%. 2-е и 3-е места – у Будапешта и Измира, в обоих городах жилье подорожало на 16,3%.
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