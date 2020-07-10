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Москва стала аутсайдером по росту цен на вторичное жилье

Это связано с пандемией коронавируса
Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Москва опустилась более чем на 100 позиций – с 41-го на 143-е место – в ежегодном рейтинге городов по росту стоимости цен на вторичное жилье (Global Residential Cities Index), составленном консалтинговой компанией Knight Frank. Всего в нем 150 городов, данные приведены на конец марта 2020 г., когда пандемия коронавируса уже достигла пика в некоторых странах Азии, но еще не набрала обороты в Европе, Северной и Южной Америке.

Лидер рейтинга – Манила: там цены на готовые квартиры с марта 2019 г. по март 2020 г. выросли на 22%. 2-е и 3-е места – у Будапешта и Измира, в обоих городах жилье подорожало на 16,3%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных