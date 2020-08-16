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Сеть коворкингов WeWork продает свои офисы в Москве

Их покупатель сможет использовать бренд компании по франшизе
Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

WeWork начала искать покупателя на свой операционный бизнес в России: компания договаривается о переуступке прав аренды всех своих помещений в Москве с несколькими крупными сетями коворкингов и гибких офисов. Об этом «Ведомостям» рассказали один из партнеров WeWork, два потенциальных претендента на ее активы и три консультанта, работавших с разными сторонами переговоров.

WeWork работает с 2010 г., ее основатель Адам Нейман обещал построить крупнейшую в мире сеть коворкингов. На конец 2019 г. под управлением компании находилось более 800 офисов по всему миру. В начале прошлого года она объявила о планах выйти на биржу и привлечь на свое развитие около $3 млрд от продажи акций и $6 млрд от банков. На тот момент капитализация компании оценивалась в $47 млрд. Однако IPO сети не состоялось: компания так и не смогла объяснить инвесторам, как она собирается выходить в прибыль. Она слишком быстро росла, арендуя все больше и больше офисов в различных странах мира. К моменту планируемого размещения на бирже WeWork почти полностью израсходовала имеющиеся у нее средства – $2,4 млрд. В первом полугодии 2019 г. ее убыток составил $905 млн при $1,54 млрд выручки. Кроме того, обнаружился и конфликт интересов между WeWork и ее основателем Нейманом. Оказалось, что компания арендовала у него часть недвижимости.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных