Сеть коворкингов WeWork продает свои офисы в Москве

WeWork работает с 2010 г., ее основатель Адам Нейман обещал построить крупнейшую в мире сеть коворкингов. На конец 2019 г. под управлением компании находилось более 800 офисов по всему миру. В начале прошлого года она объявила о планах выйти на биржу и привлечь на свое развитие около $3 млрд от продажи акций и $6 млрд от банков. На тот момент капитализация компании оценивалась в $47 млрд. Однако IPO сети не состоялось: компания так и не смогла объяснить инвесторам, как она собирается выходить в прибыль. Она слишком быстро росла, арендуя все больше и больше офисов в различных странах мира. К моменту планируемого размещения на бирже WeWork почти полностью израсходовала имеющиеся у нее средства – $2,4 млрд. В первом полугодии 2019 г. ее убыток составил $905 млн при $1,54 млрд выручки. Кроме того, обнаружился и конфликт интересов между WeWork и ее основателем Нейманом. Оказалось, что компания арендовала у него часть недвижимости.