«Газпром» продаст часть своего здания на проспекте Вернадского

По данным Росреестра, общая площадь здания на пр-те Вернадского составляет 41 163 кв. м. Из документации следует, что «Газпром» продавал лишь 20 107 кв. м. В лот также вошло право аренды участка на 0,7 га. Начальная стоимость комплекса – 1,56 млрд руб., однако аукцион проходил с понижением цены, но не ниже 626,8 млн руб. «Тверская усадьба» предложила за это здание около 1 млрд руб., утверждают два источника, близких к участникам торгов.