«Газпром» продаст часть своего здания на проспекте Вернадского

«Газпром» продаст часть своего здания на проспекте ВернадскогоНовый владелец хочет переделать его в офис
ООО «Тверская усадьба» выиграло торги по продаже принадлежащей «Газпрому» части комплекса зданий на пр-те Вернадского в Москве, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с участниками планирующейся сделки, и подтвердил источник, близкий к победителю аукциона. Представитель «Газпрома» сообщил лишь, что торги проведены, их участников он не назвал. По его словам, договор купли-продажи здания пока не заключен. Получить комментарии представителей «Тверской усадьбы» не удалось.
По данным Росреестра, общая площадь здания на пр-те Вернадского составляет 41 163 кв. м. Из документации следует, что «Газпром» продавал лишь 20 107 кв. м. В лот также вошло право аренды участка на 0,7 га. Начальная стоимость комплекса – 1,56 млрд руб., однако аукцион проходил с понижением цены, но не ниже 626,8 млн руб. «Тверская усадьба» предложила за это здание около 1 млрд руб., утверждают два источника, близких к участникам торгов.