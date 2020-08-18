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«Газпром» продаст часть своего здания на проспекте Вернадского

Новый владелец хочет переделать его в офис
Антон Филатов
Здание «Газпрома» на проспекте Вернадского /gazpromnoncoreassets.ru

ООО «Тверская усадьба» выиграло торги по продаже принадлежащей «Газпрому» части комплекса зданий на пр-те Вернадского в Москве, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с участниками планирующейся сделки, и подтвердил источник, близкий к победителю аукциона. Представитель «Газпрома» сообщил лишь, что торги проведены, их участников он не назвал. По его словам, договор купли-продажи здания пока не заключен. Получить комментарии представителей «Тверской усадьбы» не удалось.

По данным Росреестра, общая площадь здания на пр-те Вернадского составляет 41 163 кв. м. Из документации следует, что «Газпром» продавал лишь 20 107 кв. м. В лот также вошло право аренды участка на 0,7 га. Начальная стоимость комплекса – 1,56 млрд руб., однако аукцион проходил с понижением цены, но не ниже 626,8 млн руб. «Тверская усадьба» предложила за это здание около 1 млрд руб., утверждают два источника, близких к участникам торгов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных