Мэрия Москвы купила дом купца Булошникова рядом с Кремлем
Принадлежащая департаменту имущества Москвы компания «Ситиинвестпроект» стала владельцем фирмы «Мейнэстейт». По данным ЕГРЮЛа, сделка закрыта 30 декабря 2019 г.
«Мейнэстейту», как сообщал ранее представитель Москомстройинвеста, принадлежит дом купца Булошникова на Большой Никитской улице, 17. Там ранее располагался офис Royal Bank Of Scotland.
Здание на Большой Никитской было построено в 1829 г. купцом Федором Булошниковым. Изначально в нем было два этажа. Спустя почти 50 лет новые владельцы увеличили площадь здания и надстроили еще один этаж. В конце 1990-х здание было существенно реконструировано, появилась двухэтажная мансарда.
По данным Росреестра, сейчас общая площадь здания составляет 4253 кв. м. В конце 2018 г. градостроительно-земельная комиссия разрешила «Мейнэстейту» реконструировать здание и увеличить общую площадь почти вдвое до 8906 кв. м. «Мейнэстейт» планировал перестроить здание в апарт-комплекс, рассказывали тогда «Ведомостям» консультанты, работавшие с компанией.
Инвестор планировал увеличить высоту здания до 32 м, писала на странице в Facebook бывший муниципальный депутат Пресненского района Елена Ткач. То есть речь шла о здании не менее чем в 9 этажей, указывала она.
После массовых протестов противников проекта мэр Москвы Сергей Собянин в начале 2019 г. отправил его на дополнительную экспертизу. С тех пор о реконструкции ничего не было слышно.
Владельцем «Мейнэстейта» до конца 2019 г. был бизнесмен Андрей Маталыга, который, согласно ЕГРЮЛу, пока остается его гендиректором. Маталыге также принадлежат фирмы «Горизонт апартментс» и «Лидэстейт». Первая в начале 2018 г. приобрела бывшее здание «Евроаксис банка» в Спиридоньевском переулке.
«Лидэстейт» – девелопер апарт-комплекса на месте снесенной усадьбы Анны Неклюдовой на Малой Бронной. Фактический владелец «Лидэстейта» – бизнесмен Сергей Мефедов. Об этом Мефедов сам заявлял «Ведомостям». Маталыгу он называл своим сотрудником.
Если позвонить по телефону «Лидэстейта» с информационного стенда на месте строящихся апартаментов на Малой Бронной, попадаешь в компанию Realty4Sale, которая продает и сдает в аренду коммерческую недвижимость. Владельцем и гендиректором ООО «Риэлтифосэйл», согласно СПАРК, является Мефедов.
Мефедов говорил «Ведомостям», что апарт-комплекс на Малой Бронной – его личный проект. Впрочем, три консультанта, работавших с «Мейнэстейтом», «Лидэстейтом» и «Горизонт апартментс», уверяют, что соинвестор этих проектов – младший брат губернатора Тульской области Артем Дюмин. Сам он никогда это не подтверждал.
Дюмин и Мефедов – партнеры по проекту торгового центра «Март» (4000 кв. м) на Большой Семеновской улице, по данным СПАРК.
«Ведомости» направили запросы представителям департамента имущества Москвы, Realty4Sale и Дюмина.
Согласно ЕГРЮЛу, доля в «Мейнэстейте» остается в залоге у Маталыги. Это может означать, что расчеты не завершены, считает партнер Colliers International Владимир Сергунин. Он не исключает, что, учитывая общественный резонанс вокруг проекта на месте дома Булошникова, мэрия Москвы могла согласиться обменять этот объект на аналогичное по стоимости здание или увеличить предыдущему собственнику комплекса площади в других проектах. Так, структуре Мефедова принадлежит усадьба Петра Позднякова на пересечении Леонтьевского переулка и Большой Никитской улицы. Этот проект бизнесмен планировал реконструировать, другие подробности пока не известны.
Рыночная стоимость бывшего офиса Royal Bank Of Scotland в России, по оценке управляющего партнера S. A. Ricci Алексея Богданова, может составить 1,3 млрд руб. Оценка директора по продажам офисов Knight Frank Ирины Артемовой чуть ниже – 0,9–1 млрд руб.
Богданов считает, что мэрия Москвы может использовать здание на Большой Никитской улице для размещения собственных сотрудников. Он напоминает, что правительство Москвы в последние годы для этого активно покупает офисы. В 2016 г. городские власти приобрели у Capital Group 55 000 кв. м в башне «Око» в «Москва-сити», а в 2019 г. департамент имущества выиграл торги по покупке бывших зданий Минэкономразвития (29 400 кв. м) на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах. Там планируется разместить офис «Мосинжпроекта», который проектирует и строит все ключевые проекты мэрии – метро, транспортно-пересадочные узлы, дороги и т. д., рассказывал тогда источник, близкий к сделке.
Здание на Большой Никитской уже устарело, хотя может и сейчас использоваться под офисы, рассуждает Артемова. Но, по ее мнению, основная ценность – участок в самом центре Москвы, что делает его привлекательным для девелоперов как коммерческой, так и жилой недвижимости.