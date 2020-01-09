Мэрия Москвы купила дом купца Булошникова рядом с Кремлем

Богданов считает, что мэрия Москвы может использовать здание на Большой Никитской улице для размещения собственных сотрудников. Он напоминает, что правительство Москвы в последние годы для этого активно покупает офисы. В 2016 г. городские власти приобрели у Capital Group 55 000 кв. м в башне «Око» в «Москва-сити», а в 2019 г. департамент имущества выиграл торги по покупке бывших зданий Минэкономразвития (29 400 кв. м) на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах. Там планируется разместить офис «Мосинжпроекта», который проектирует и строит все ключевые проекты мэрии – метро, транспортно-пересадочные узлы, дороги и т. д., рассказывал тогда источник, близкий к сделке.