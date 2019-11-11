Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития

Вполне логично, что победителем торгов стал город, так как на сегодняшний день именно он обладает наибольшим опытом и компетенцией для проведения максимально эффективной реконструкции этих зданий, считает управляющий партнер Colliers International Николай Казанский. Он добавил, что в любом случае выгодная цена делает этот лот привлекательным как для правительства Москвы, так и для любого другого покупателя.