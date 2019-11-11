Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития
ООО «Межрегионразвитие» (принадлежит департаменту имущества Москвы) стало победителем аукциона по продаже пяти зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, следует из протокола торгов. При стартовой цене в 2,7 млрд руб. (3,33 млрд руб. с учетом НДС) «Межрегионразвитие» согласилась заплатить за эти активы 3,37 млрд руб.
Всего на участие в них было подано шесть заявок. Кроме «Межрегионразвития» в торгах участвовала еще одна компания, принадлежащая департаменту имущества Москвы, – 17-й таксомоторный парк. Еще два претендента – ООО «Автотор холдинг» и «А-инвестментс групп» – связаны с калининградским автосборочным холдингом «Автотор» Владимира Щербакова. Оставшиеся два – ООО «Первый», принадлежащий семье основателя новосибирского ритейлера «Мария-Ра» Александра Ракшина, и ООО «Взлет» семьи бывшего владельца розничной сети «Седьмой континент», экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева.
По информации собеседников «Ведомостей», департамент имущества Москвы хочет разместить в бывших зданиях Минэкономразвития офис компании «Мосинжпроект», которая занимается проектированием и строительством всех ключевых проектов мэрии – метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог и т. д. Выручка «Мосинжпроекта» в прошлом году составила 160 млрд руб., а текущий портфель заказов достигает почти 1,5 трлн руб. Представитель стройкомплекса Москвы сказал, что у него нет информации о намерении мэрии отдать эти здания «Мосинжпроекту».
Вполне логично, что победителем торгов стал город, так как на сегодняшний день именно он обладает наибольшим опытом и компетенцией для проведения максимально эффективной реконструкции этих зданий, считает управляющий партнер Colliers International Николай Казанский. Он добавил, что в любом случае выгодная цена делает этот лот привлекательным как для правительства Москвы, так и для любого другого покупателя.
Минэкономразвития освободило здания у станции метро «Маяковская» в 2019 г. Ведомство вместе с Минпромторгом и Минкомсвязи переехало в многофункциональный комплекс «IQ-квартал» в «Москва-сити». Дом.РФ по поручению правительства в 2017 г. выкупил там 74 655 кв. м за 24,9 млрд руб.
Объединение трех ведомств в одном здании позволит сократить расходы на обслуживание офисов и IT-услуги, объяснял переезд министр экономического развития Максим Орешкин. В «Москва-сити» также должны переехать Росаккредитация, Ростуризм, Росимущество, центральное межрегиональное управление Росстандарта, Национальный институт аккредитации и ФКУ «Центр поддержки». Туда же могут переехать еще 14 министерств, писал ранее «Коммерсантъ».
Минэкономразвития стало первым федеральным министерством, объекты которого выставили на торги. Электронные торги – это прозрачный и удобный механизм реализации объектов, находящихся в собственности Российской Федерации, рассказал заместитель гендиректора Дом.РФ Денис Филиппов. По его словам, эта система позволяет избежать дополнительных затрат для участников из регионов, а также гарантирует чистоту проведения аукциона.