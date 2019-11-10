На бывшие здания Минэкономразвития на «Маяковке» претендуют четыре компании
На участие в торгах, с которых будут проданы пять зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, подано шесть заявок, сказано в протоколе на сайте «Сбербанк АСТ». Два претендента – «Межрегионразвитие» и 17-й таксомоторный парк, – по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежат департаменту имущества Москвы, еще два – ООО «Автотор холдинг» и «А-инвестментс групп» – связаны с калининградским автосборочным холдингом «Автотор» Владимира Щербакова.
Два оставшихся претендента – ООО «Первый» и ООО «Взлет». Владельцы «Первого» – семья основателя новосибирского ритейлера «Мария-Ра» Александра Ракшина, а «Взлет» принадлежит жене и сыну бывшего владельца розничной сети «Седьмой континент» и бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева.
Представитель департамента городского имущества на запрос «Ведомостей» не ответил – как и совладелец «Первого» Евгений Ракшин.