На бывшие здания Минэкономразвития на «Маяковке» претендуют четыре компании

На участие в торгах, с которых будут проданы пять зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, подано шесть заявок, сказано в протоколе на сайте «Сбербанк АСТ». Два претендента – «Межрегионразвитие» и 17-й таксомоторный парк, – по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежат департаменту имущества Москвы, еще два – ООО «Автотор холдинг» и «А-инвестментс групп» – связаны с калининградским автосборочным холдингом «Автотор» Владимира Щербакова.