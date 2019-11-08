Кто может получить бывшие здания Минэкономразвития на «Маяковской»

Исходя из количества участников цена за здания Минэкономразвития может вырасти до 4,4–5,8 млрд руб., считает партнер Colliers International Станислав Бибик. Учитывая то, что объекты потребуют серьезных дополнительных инвестиций на реконструкцию, и наличие там третьих собственников, цена вряд ли сильно вырастет, не соглашается управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. По его словам, эффективней всего продолжить использовать эти здания как офисы. Бибик с этим согласен, но считает, что их можно также перестроить в апарткомплексы или гостиницы.