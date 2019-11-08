Кто может получить бывшие здания Минэкономразвития на «Маяковской»
На участие в торгах по продаже пяти зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах подано шесть заявок, следует из протокола аукциона, опубликованного на сайте «Сбербанк АСТ». Две из них – ООО «Автотор холдинг» и «А-инвестментс групп» – связаны с калининградским автосборочным холдингом «Автотор» Владимира Щербакова, еще две – «Межрегионразвитие» и «17-й таксомоторный парк» – принадлежат департаменту имущества Москвы. Два оставшихся претендента – ООО «Первый» и ООО «Взлет». Владельцы «Первого» – семья основателя новосибирского ритейлера «Мария-Ра» Александра Ракшина, «Взлет» принадлежит жене и сыну бывшего владельца ритейлера «Седьмой континент» и экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева.
Представитель «Автотора» от комментариев отказался. Человек, знакомый с менеджерами калининградской группы, факт подачи заявки подтвердил, но планы по использованию здания не раскрыл. «Ведомости» ожидают комментариев и пытаются связаться с остальными претендентами.
Их ценовые предложения в протоколе не указаны. Начальная цена лота – 2,7 млрд руб. Его продажей занимается госкомпания Дом.РФ (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования). Ее представитель пообещал предоставить комментарий после завершения торгов, 11 ноября.
Комплекс у Триумфальной площади освободился после того, как Минэкономразвития переехало в «Москва-сити». В 2017 г. Дом.РФ по поручению правительства выкупил 74 655 кв. м в многофункциональном комплексе «IQ-квартал» в «Москва-сити» за 24,9 млрд руб. В марте 2019 г. туда переехали три центральных аппарата министерств – Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи.
Объединение трех ведомств в одном здании позволит сократить расходы на обслуживание офисов и IT-услуги, объяснял министр экономического развития Максим Орешкин. К министерствам должны присоединиться подведомственные им Росаккредитация, Ростуризм, Росимущество, центральное межрегиональное управление Росстандарта, Национальный институт аккредитации и ФКУ «Центр поддержки». Всего эти министерства и ведомства занимали 160 000 кв. м в разных зданиях Москвы. В августе этого года газета «Коммерсантъ» сообщала, что в «Москва-сити» переедут еще 14 министерств (все, кроме МВД, Минобороны, МЧС, МИДа и Росархива).
Минэкономразвития стало первым федеральным министерством, объекты которого выставили на торги. Даты аукционов по другим зданиям пока не объявлены.
Исходя из количества участников цена за здания Минэкономразвития может вырасти до 4,4–5,8 млрд руб., считает партнер Colliers International Станислав Бибик. Учитывая то, что объекты потребуют серьезных дополнительных инвестиций на реконструкцию, и наличие там третьих собственников, цена вряд ли сильно вырастет, не соглашается управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. По его словам, эффективней всего продолжить использовать эти здания как офисы. Бибик с этим согласен, но считает, что их можно также перестроить в апарткомплексы или гостиницы.