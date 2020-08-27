PPF Group вышла из скандального проекта ТРЦ со школой Третьяка

«Сердце Митино» – один из самых скандальных проектов в Москве. Мэрия Москвы выделила землю на территории парка в Митине под строительство спортивной академии хоккеиста Владислава Третьяка еще в 2000 г. Общая площадь комплекса должна была составить около 50 000 кв. м, включая ледовый дворец, теннисные корты, фитнес-клуб, школу вратарей. Но найти инвестора на этот проект удалось лишь в 2012 г. Российский девелопер ADG Group (сейчас занимается реконструкцией старых кинотеатров в Москве) вместе со структурой PPF Group Петра Келлнера хотели построить там еще и торгово-развлекательный комплекс «Митино-парк» (позже переименован в «Сердце Митино»). Общая площадь объекта должна была составить уже 118 200 кв. м, из которых лишь 11 000 кв. м планировалось передать под школу Третьяка. В 2013 г. из-за активных протестов жителей района Москомстройинвест приостановил работы на площадке. PPF Real Estate удалось договориться с городом только через год, ей вернули разрешение на строительство, за это компания пообещала увеличить спортивную часть объекта до 17 200 кв. м. Правда, к этому времени ADG Group из проекта уже вышла. В конце 2018 г. несколько консультантов рассказывали, что владелец площадки планирует возобновить строительство «Сердца Митино» и даже начал искать генподрядчика и брокера по сдаче площадей в аренду, но в итоге работы так и не начались. С тех пор о проекте больше ничего не сообщалось.