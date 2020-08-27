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PPF Group вышла из скандального проекта ТРЦ со школой Третьяка

Строить комплекс «Сердце Митино» будет сын акционера группы ТЭН
Антон Филатов
Покупка «Сердца Митино» – одна из немногих сделок на рынке торговой недвижимости в этом году /Mos.ru

PPF Real Estate продала проект торгово-развлекательного комплекса «Сердце Митино» на Дубравной улице. По данным ЕГРЮЛ, 22 июля новым собственником компании «Митино спорт сити», которой принадлежат права на площадку, стала фирма ООО «Эс ай эс строй». Ее основной владелец – сын одного из основателей группы ТЭН, Руслана Гутнова, Ярослав. Последнему также принадлежит девелоперская компания SIS Development, которая занимается строительством коммерческой недвижимости. Среди ее проектов – торговые центры «Парковый» (9000 кв. м), «Краснопрудный» (10 000 кв. м), «Ферганский» (5355 кв. м) и т. д. Запрос в SIS Development остался без ответа, но информация о новом проекте в Митине появилась на сайте компании. «Сердце Митино» больше не является частью портфеля группы, подтвердил представитель PPF Real Estate.

«Сердце Митино» – один из самых скандальных проектов в Москве. Мэрия Москвы выделила землю на территории парка в Митине под строительство спортивной академии хоккеиста Владислава Третьяка еще в 2000 г. Общая площадь комплекса должна была составить около 50 000 кв. м, включая ледовый дворец, теннисные корты, фитнес-клуб, школу вратарей. Но найти инвестора на этот проект удалось лишь в 2012 г. Российский девелопер ADG Group (сейчас занимается реконструкцией старых кинотеатров в Москве) вместе со структурой PPF Group Петра Келлнера хотели построить там еще и торгово-развлекательный комплекс «Митино-парк» (позже переименован в «Сердце Митино»). Общая площадь объекта должна была составить уже 118 200 кв. м, из которых лишь 11 000 кв. м планировалось передать под школу Третьяка. В 2013 г. из-за активных протестов жителей района Москомстройинвест приостановил работы на площадке. PPF Real Estate удалось договориться с городом только через год, ей вернули разрешение на строительство, за это компания пообещала увеличить спортивную часть объекта до 17 200 кв. м. Правда, к этому времени ADG Group из проекта уже вышла. В конце 2018 г. несколько консультантов рассказывали, что владелец площадки планирует возобновить строительство «Сердца Митино» и даже начал искать генподрядчика и брокера по сдаче площадей в аренду, но в итоге работы так и не начались. С тех пор о проекте больше ничего не сообщалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных