«Инград» может начать еще один проект рядом с аэропортом «Внуково»

Согласно «СПАРК-Интерфаксу», в середине декабря прошлого года гендиректором ООО «Румянцево», которому принадлежит эта земля, стал Сергей Бобровников. Он руководит также фирмой «Морион», бенефициар которой Алексей Доманов участвовал в продаже «Инграду» 5 га на бывшей территории завода «Гелиймаш» на Лужнецкой набережной. Представитель X5 Retail Group продажу земли в Саларьеве подтвердил, но назвать покупателя отказался. Представитель «Инграда» от комментариев отказался.