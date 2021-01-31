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«Инград» может начать еще один проект рядом с аэропортом «Внуково»

Девелопер планирует построить 350 000 кв. м жилья в Саларьеве
Антон Филатов Мария Котова
Соседство со «Внуково» угрожает многим застройщикам /Андрей Гордеев / Ведомости

Девелоперская компания «Инград» выкупила у ритейлера X5 Retail Group участок на 15 га на Киевском шоссе в Саларьеве, районе новой Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавшие с участниками сделки, а также девелопер, претендовавший на покупку площадки.

Согласно «СПАРК-Интерфаксу», в середине декабря прошлого года гендиректором ООО «Румянцево», которому принадлежит эта земля, стал Сергей Бобровников. Он руководит также фирмой «Морион», бенефициар которой Алексей Доманов участвовал в продаже «Инграду» 5 га на бывшей территории завода «Гелиймаш» на Лужнецкой набережной. Представитель X5 Retail Group продажу земли в Саларьеве подтвердил, но назвать покупателя отказался. Представитель «Инграда» от комментариев отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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