«Инград» может начать еще один проект рядом с аэропортом «Внуково»Девелопер планирует построить 350 000 кв. м жилья в Саларьеве
Девелоперская компания «Инград» выкупила у ритейлера X5 Retail Group участок на 15 га на Киевском шоссе в Саларьеве, районе новой Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавшие с участниками сделки, а также девелопер, претендовавший на покупку площадки.
Согласно «СПАРК-Интерфаксу», в середине декабря прошлого года гендиректором ООО «Румянцево», которому принадлежит эта земля, стал Сергей Бобровников. Он руководит также фирмой «Морион», бенефициар которой Алексей Доманов участвовал в продаже «Инграду» 5 га на бывшей территории завода «Гелиймаш» на Лужнецкой набережной. Представитель X5 Retail Group продажу земли в Саларьеве подтвердил, но назвать покупателя отказался. Представитель «Инграда» от комментариев отказался.
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