Топ-менеджер корпорации Aeon стал основным владельцем Tekta Group

Топ-менеджер корпорации Aeon стал основным владельцем Tekta GroupТак находящиеся под арестом собственники девелопера защищают свой бизнес
Владельцы девелопера Tekta Group, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», учредили ООО «Текта групп». 75% долей этой фирмы принадлежит управляющему партнеру корпорации Aeon Дмитрию Старостину.
Собственники Tekta Group приняли решение провести реструктуризацию бизнеса в связи с их арестом, объясняют один из партнеров Tekta Group и консультант, работавший с ней. По их словам, это их защитная реакция на происходящие события.
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