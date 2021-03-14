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Топ-менеджер корпорации Aeon стал основным владельцем Tekta Group

Так находящиеся под арестом собственники девелопера защищают свой бизнес
Антон Филатов
Tekta Group – один из крупнейших девелоперов жилья в Московском регионе /now-kvartal.ru

Владельцы девелопера Tekta Group, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», учредили ООО «Текта групп». 75% долей этой фирмы принадлежит управляющему партнеру корпорации Aeon Дмитрию Старостину.

Собственники Tekta Group приняли решение провести реструктуризацию бизнеса в связи с их арестом, объясняют один из партнеров Tekta Group и консультант, работавший с ней. По их словам, это их защитная реакция на происходящие события.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных