На месте кинотеатра «Правда» на юге Москвы появится многофункциональный центр

На месте кинотеатра «Правда» на юге Москвы появится многофункциональный центрИнвестором этого проекта стала группа «Ташир» Самвела Карапетяна
Строительством многофункционального комплекса на месте бывшего кинотеатра «Правда» на Люсиновской улице будет заниматься группа «Ташир», рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с этим проектом. Структура компании, «Ташир инвест», по данным «СПАРК-Интерфакса», 23 января этого года стала владельцем 65% ООО «Торговая инвестиционная группа», которому, в свою очередь, принадлежит фирма «Люсиновская, 57».
Последней, как сообщала ранее Москомархитектура, город выделил по одноименному адресу участок на 0,54 га до 2061 г. под строительство многофункционального комплекса. Общая площадь проекта составит 27 000 кв. м, говорит представитель «Ташира». По его словам, компания намерена сохранить функцию кинопоказа. Кроме того, в комплексе планируется разместить детский развлекательный центр, офисы и подземную парковку. Другие подробности проекта компания не раскрывает, в настоящий момент идет его проектирование.
Трехэтажный кинотеатр «Правда» был построен в 1963 г., но в начале 90-х он закрылся, а его здание собственники комплекса стали сдавать в аренду продавцам мебели. В 2005 г. мэрия Москвы для реконструкции объекта привлекла в проект инвестора – компанию «Парадигма Ко».
«Коммерсантъ» тогда сообщал, что эта фирма была связана с Международным союзом КВН, который хотел использовать здание для проведения игр клуба. Однако спустя несколько лет правительство Москвы передало союзу другой кинотеатр – «Гавана» около ст. м. «Марьина Роща», поэтому реконструкция «Правды» так и не состоялась. Согласно данным Росреестра, зданием бывшего кинотеатра на Люсиновской улице с 2012 г. владел Фонд Владимира Винокура в поддержку культуры и искусства.
Сам артист рассказывал в нескольких интервью, что планировал разместить в здании на Люсиновской улице театр пародий, но в итоге по экономическим причинам его пришлось продать. Последний собственник «Правды», по данным «СПАРК-Интерфакса», – Армен Шахазизян, совладелец группы компаний «Лудинг», которая занимается поставками вина и крепкого алкоголя на российский рынок. У Шахазизяна остается 35% долей в проекте реконструкции бывшего кинотеатра, впрочем, представитель «Лудинга» уверяет, что бизнесмен никакого отношения к «Правде» не имеет.