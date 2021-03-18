На месте кинотеатра «Правда» на юге Москвы появится многофункциональный центр

«Коммерсантъ» тогда сообщал, что эта фирма была связана с Международным союзом КВН, который хотел использовать здание для проведения игр клуба. Однако спустя несколько лет правительство Москвы передало союзу другой кинотеатр – «Гавана» около ст. м. «Марьина Роща», поэтому реконструкция «Правды» так и не состоялась. Согласно данным Росреестра, зданием бывшего кинотеатра на Люсиновской улице с 2012 г. владел Фонд Владимира Винокура в поддержку культуры и искусства.